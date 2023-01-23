مصري يتبرع بذهب زوجته لعلاج طفلة جاره اليمني فيُصعق بوفاتها وهكذا استقبل النبأ (فيديو)

فوجئ رجل يمني مقيم في مصر بموقف مؤثر من جاره المصري، عندما قدّم له ذهب زوجته ليبيعه ويعالج بثمنه طفلته في المستشفى.

صوّر اليمني أحمد علي الآنسي مقطع فيديو مؤثرًا عن الموقف الذي دار بينه وبين العم رمضان، ولقي الفيديو انتشارًا وتعاطفًا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد في المقطع إن “بابا رمضان” -كما تحلو له مناداته- هو رفيق المسجد، وأضاف “أخرج لي ذهب زوجته قبل صلاة الفجر ومعه الوصولات حتى أبيعه من أجل ابنتي لين”.

ومضى الأب اليمني في المقطع المؤثر يقول من داخل أحد مساجد العاصمة المصرية “والله ما وجدت أوفى من هذا الرجل في القاهرة”.

مشهد مؤثر .. مواطن مصري يقدم ذهب زوجته لجاره اليمني في القاهرة لعلاج طفلته .. شاهد ردت فعله عندما علم انها قد فارقت الحياة . pic.twitter.com/8cqRMXYwFI — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) January 22, 2023

النبأ المفجِع

لكن الخبر الصاعق كان هو وفاة الطفلة، وألقاه الأب على مسامع العم رمضان بصبر وهدوء قائلا “جزاك الله خيرًا وصلت هديتك لكن ابنتي اختارها الله عز وجل.. نقول الحمد لله رب العالمين”.

وتابع الأب المحتسب مرددًا الآية القرآنية {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}.

ومضى الأب يصبّر العم رمضان الذي صُعق فور سماع الخبر “لا تقلق أنا صابر ومحتسب، اتصَلوا بي الآن من المستشفى”.

لم يصبر العم رمضان وانهار لوفاة ابنة رفيقه في المسجد وجاره، ودعا الأب المكلوم جاره إلى السجود معًا حمدًا وشكرًا لله عز وجل، كما دعا المتابعين إلى المشاركة في جنازة ابنته.

وانتشر المقطع المبكي على منصات التواصل العربية تحت وسم (#مشهد_يجسد_معنى_الجوار)، وسط موجعة تعاطف واسعة أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي.