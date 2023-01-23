“لا تؤذني فيها”.. وصية أب مصري لزوج ابنته أثناء عقد القران تُبكي العروس والحضور (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو مؤثرًا لوصية أب لزوج ابنته أثناء عقد قرانهما، بكلمات لافتة وموجزة أبكت العروس والحضور.

ووجه والد العروس رسالة إلى الزوج وإلى ابنته (يمنى) معًا، إذ طالب الزوج بعدم إيذائه فيها وعدم منعها من بيت أبيها وجواره قدر الاستطاعة، وحث ابنته على الاجتهاد في طاعته وعدم إفشاء سره.

وأشاد الأب بابنته أمام الحضور “ابنتي وحبيبة قلبي وأول رزقي ودليلي إلى الخير، طبيبتي إذا عز الطبيب وحبيبتي إذا نفر الحبيب، لما علمت أن الولد يحمل اسم أبيه، حملتني كلي فسبقت كل الولدان”.

وواصل والد العروس حديثه قائلًا “اليوم أحملها إليك بوصية من أمها، أن تجتهد في طاعتك ولا تعصي لك أمرًا، وأن لا تفشي لك سرًّا، ولا تحزن عند فرحك ولا تفرح عند حزنك فابذل لها المودة فإنه صداق الروح، أما المال فهو صداق البدن”.

ووجه والد الفتاة رسالة إلى زوج ابنته أمام الحضور، فقال “لا تقهرها ولا تدمعها ولا تمنعها من بيت أبيها وجواره، واعلم أن صداقها ليس ما قدمته لها قبل أن تُحمل إليك، ولكن صداقها ما ستلقاه في دارك”.

ثم اختتم حديثه قائلًا “لا تؤذني في ابنتي فإنها بضعة مني، الله الله في يمنى، يا بني: احفظ وصيتي تجد مودّتي”، وحظي المقطع المؤثر برواج كبير على المنصات المصرية وسط إشادات وتفاعلات واسعة.