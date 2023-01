بلا رحمة.. شرطيتان تعتديان بوحشية على مُعلّم مسنّ في وسط الشارع (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الهند، لحظة قيام امرأتين من الشرطة النسائية، بضرب معلم مسنّ بطريقة وحشية، في ولاية بيهار شرقي البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حظي بنحو 8 ملايين مشاهدة في أقل من يومين، قيام الشرطيتين بضرب مواطن يزيد عمره على 70 عاما، وقد عمل مدرّسًا منذ 40 عاما، بعصا في أماكن متفرقة من جسده وسط الشارع، بعدما تعثّرت دراجته التي كان يستقلها وتأخّر -بسبب كبر سنّه- في إزاحتها من طريق المارة.

وحاول المعلم العجوز الدفاع عن نفسه، وإمساك العصا، لكن الشرطية كانت أقوى منه، وظلت تضربه بقسوة بمساعدة زميلتها.

Video: Elderly Teacher Falls From Cycle, Cops Thrash Him For Being Slow

وتوقفت حركة المرور في الشارع، بسبب الاعتداء، ولم يتحرك أي شخص للدفاع عن الرجل المسنّ أو فض الاشتباك، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وتسببت هذه الواقعة في اندلاع موجة من الغضب بين المدونين في الهند، إذ عبّروا عن استيائهم من أسلوب تعامل الشرطيتين مع المواطن المسنّ، مطالبين بمحاسبتهما وإعادة تأهيلهما على الفور.

Yea. Like the west is full of empathy. The whole police force in US is made up of trigger happy folks that do not face any consequence. That said, these ping home guards need to be terminated and not just suspended.

وقد أجرت شرطة الولاية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وتأكدت من سوء تصرف الشرطيتين، فقررت معاقبتهما بالإبعاد من الخدمة مدة 3 أشهر، وتقديم الاعتذار للمعلم، مؤكدة ضرورة الالتزام باللياقة وضبط النفس خلال معاملة المواطنين.

Taking cognizance of the matter related to the viral video, the SP, Kaimur, found guilty in the incident after enquiry and recommended to the DM for action. In light of which both the personnel have been debarred from duty for 3 months.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السلطات الهندية بممارسة انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، وذلك في انتقاد مباشر نادر من واشنطن لسجل حقوق الإنسان في هذه الدولة الآسيوية.