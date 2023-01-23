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بلا رحمة.. شرطيتان تعتديان بوحشية على مُعلّم مسنّ في وسط الشارع (فيديو)

الشرطة النسائية تعتدي على المعلم المسن في وسط الشارع (وسائل التواصل)
23/1/2023-|آخر تحديث: 23/1/202302:11 PM (مكة المكرمة)

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الهند، لحظة قيام امرأتين من الشرطة النسائية، بضرب معلم مسنّ بطريقة وحشية، في ولاية بيهار شرقي البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حظي بنحو 8 ملايين مشاهدة في أقل من يومين، قيام الشرطيتين بضرب مواطن يزيد عمره على 70 عاما، وقد عمل مدرّسًا منذ 40 عاما، بعصا في أماكن متفرقة من جسده وسط الشارع، بعدما تعثّرت دراجته التي كان يستقلها وتأخّر -بسبب كبر سنّه- في إزاحتها من طريق المارة.

وحاول المعلم العجوز الدفاع عن نفسه، وإمساك العصا، لكن الشرطية كانت أقوى منه، وظلت تضربه بقسوة بمساعدة زميلتها.

وتوقفت حركة المرور في الشارع، بسبب الاعتداء، ولم يتحرك أي شخص للدفاع عن الرجل المسنّ أو فض الاشتباك، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وتسببت هذه الواقعة في اندلاع موجة من الغضب بين المدونين في الهند، إذ عبّروا عن استيائهم من أسلوب تعامل الشرطيتين مع المواطن المسنّ، مطالبين بمحاسبتهما وإعادة تأهيلهما على الفور.

وقد أجرت شرطة الولاية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وتأكدت من سوء تصرف الشرطيتين، فقررت معاقبتهما بالإبعاد من الخدمة مدة 3 أشهر، وتقديم الاعتذار للمعلم، مؤكدة ضرورة الالتزام باللياقة وضبط النفس خلال معاملة المواطنين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السلطات الهندية بممارسة انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، وذلك في انتقاد مباشر نادر من واشنطن لسجل حقوق الإنسان في هذه الدولة الآسيوية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية