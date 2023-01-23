بعد التأتأة وصعوبة التعلم.. كويتي يصبح أول عربي يلقي كلمة الخريجين في “جورج واشنطن” (فيديو)

تصّدر الكويتي سعد الطامي حديث منصات التواصل في بلاده بصفته أول عربي يلقي كلمة الخريجين في كلية (إليوت) للعلاقات الدولية التابعة لجامعة جورج واشنطن.

وبالتزامن مع تحقيق هذا الإنجاز، استحضر عدد من ناشطي منصات التواصل تجربة الطامي، مشيرين إلى أنه كان يعاني من التأتأة وصعوبات التعلم المعروفة باسم “فرط الحركة ونقص الانتباه” (ADHD)، أثناء المرحلة الابتدائية.

يا رب،

قبل أكثر من عامين، دعوتك أن أحصل على قبول في جامعة جورج واشنطن (قبول لا أكثر) التي لطالما حلمت بأن ألتحق بها، و اليوم بفضل نعمتك علي جعلتني أقدم كلمة الخريجيين فيها (في واحدة من أعرق الكليات بالعالم). تدبيرك يا رب كان أعظم من تدبيري، كرمك ونعمتك علي فاق كل ما تخيلته. pic.twitter.com/a9Mk9YGmRE — Saad Al-Tami سعد الطامي (@altamikwt) May 14, 2022

وأشاد مغردون بعزيمة الطامي وإصراره على قهر هذه الصعوبات وبلوغ هذا المستوى المدهش، وفق تعبيرهم.

ووصفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قصة الطامي بـ”الملهمة”، مشيرة إلى جهوده ووالديه والمعلمين التي توّجت بهذا الإنجاز.

سعد الطامي.. من تأتأة وصعوبة تعلم إلى أول عربي يلقي كلمة الخريجين في جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية (قصة خبرية)https://t.co/zxranK9sHi#كونا #الكويت pic.twitter.com/sFby1OK9G7 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 21, 2023

وفي دراسته الابتدائية، بدأ الوالدان برعاية الابن الذي يعاني من صعوبات التعلم، وذهبا إلى طبيب متخصص أخبرهما بمعاناة سعد من فرط الحركة ونقص الانتباه، لكن الطفل رفض تناول الأدوية، وفضّل معالجة المشكلة ذاتيًا، وفق والدته.

واستعمل معلموه أساليب تربوية للتغلب على التأتأة، ومن بين تلك الوسائل أن رشحته معلمته في الصف الأول ليكون عريف حفل التفوق بالمدرسة، ما انعكس إيجابيًا على حالته النفسية وأسهم في تعزيز ثقته بنفسه ومحاولات تخطي هذ العقبة.

لاحقًا، درس الطامي في جامعة توليدو بولاية أوهايو وحصل على بكالوريوس العلوم الإدارية تخصص التمويل بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل كذلك على علامة (بيتا غاما سيجما) التي تضم مجتمع الشرف الأكثر عراقة لطلبة العلوم الإدارية.

أول عربي يلقي كلمة الخريجين في جامعة "جورج تاون "،كان يعاني من التأتأه وصعوبات التعلم ،ثم تحول لخطيب مفوّه ،ولدنا الكويتي سعد الطامي ..فخرنا بك وبوالديك ومن رعاك ..لا حدود له ..👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/ohpkbNdsJT — اقبال الاحمد (@iqbalalahmad1) January 22, 2023

ونشر الطامي مشاركته في حفل التخرج عبر توتير، في مايو/أيار الماضي، وألقى كلمة حيوية استحضر خلالها تجربته مستشهدًا بيت أبي القاسم الشابي (ومن يتهيب صعود الجبال/ يعش أبد الدهر بين الحفر).

وتفاعل مغردون مع قصة الطامي قائلين إنها نموذج مشرف للشباب الكويتي وناشدوا المسؤولين أن يهتموا بقصص نجاح الشبان المبدعين.

كونا وكالة الانباء الكويتية الرسمية

بالاتجاه الصحيح بدعم شباب الكويت المبدعين أمثال سعد الطامي و زملائه المبدعين من أبناء الوطن .. إبراز قصص نجاحهم دافع للشباب للأبداع و التوفيق وتمثيل بلدهم أفضل تمثيل https://t.co/IEz05WjRos — فهد حمود الديحاني (@Fahad_aldehane) January 21, 2023