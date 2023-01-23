الشرطة الأمريكية تحاصر المشتبه به في إطلاق النار الجماعي بكاليفورنيا (فيديو)

حاصرت الشرطة شاحنة بيضاء يشتبه أنها مرتبطة بالمسلح الذي فتح النار في ناد للرقص بمدينة “مونتيري بارك” الأمريكية وخلف 10 قتلى وإصابة 9 آخرين بجروح، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس ديلي نيوز” المحلية أن 6 سيارات للشرطة أحاطت الشاحنة البيضاء بالقرب من شارعي “هوثورن” و”سيبولفيدا” بمدينة “تورانس” التابعة لولاية “كاليفورنيا” الأمريكية.

ولم يتضح ما إذا كان المشتبه به واعيا داخل السيارة، حسب المصدر نفسه.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في تغريدة عبر تويتر “لقد حدد المحققون أنه المشتبه به في جريمة إطلاق النار والقتل، ويجب اعتباره مسلحًا وخطيرًا”.

وقبل ساعات، نقلت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” المحلية عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة ضحايا في مدينة مونتيري بارك، قرب لوس أنجلوس، مساء السبت.

وأضافت الصحيفة أن الحادثة وقعت الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي قرب موقع احتفالات السنة الصينية القمرية الجديدة.

وأوضحت أن عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا، السبت الماضي، لبدء احتفالات تستمر ليومين، وهي أحد أكبر احتفالات السنة الجديدة في المنطقة.