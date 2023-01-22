على طريقة جورج فلويد.. شرطيان أمريكيان يعتديان على امرأة سمراء بسبب شطيرة (فيديو)

اعتدى شرطيان أمريكيان على امرأة من أصول أفريقية على طريقة جورج فلويد في أحد شوارع ولاية أوهايو.

وأظهر مقطع فيديو تعامل الشرطة بعنف مع لاتينكا هانكوك، إذ سدد لها أحد الشرطيين لكمات قوية على مستوى الوجه لإجبارها على السماح لهما بتقييدها.

وأصيبت هانكوك في رأسها وشفتها وأسنانها وظهرها، في حين وجهت إليها الشرطة تهمة “مقاومة الاعتقال وعدم الكشف عن هويتها”.

وقالت هانكوك في وقت لاحق “لن أكون جورج فلويد”. وقُتل فلويد، وهو رجل أسود، بسبب اعتداء الشرطة عليه أثناء اعتقاله في مينيابوليس عام 2020.

جرت الواقعة أمام أحد فروع مطاعم “ماكدونالدز”، عندما طلبت هانكوك وجبة مع جبنة إضافية فأعطاها العامل بالمطعم الوجبة دون الإضافة.

وحاول مدير المطعم إصلاح الأمر وأمر الطاهي بتزويد الجبن على الشطيرة، إلا أن الأخير استفز الزبونة بحديثه حتى رفضت دفع ثمن الجبن الإضافي.

ومع تطور الجدل، استدعت موظفة في المطعم الشرطة التي تعاملت بوحشية مع الزبونة أثناء اعتقالها.

وقال قائد الشرطة في أوهايو إن “الضابطين يخضعان للتحقيق” على خلفية اعتدائهما على المرأة.

وأفادت قناة “إن بي سي” الأمريكية أن الشرطة تلقت عددا كبيرا من “رسائل الكراهية” بعد نشر مقطع الفيديو.