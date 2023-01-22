ريا أبو موسى.. معمارية فلسطينية تقود فريقا لإنشاء فسيفساء مستوحاة من اكتشاف أثري في غزة (فيديو)

تنكبّ المعمارية الفلسطينية ريا أبو موسى مع فريقها على إنشاء أعمال فنية بقطع الفسيفساء تعكس من خلالها الهوية الفلسطينية، بعدما استوحت الفكرة من أحد آثار غزة.

وتقول ريا للجزيرة مباشر إن الفكرة بدأت من “تل أم عامر” في منطقة الزوايدة وسط غزة، حيث شاركت في مشروع تدريب وتعرفت على الفسيفساء أكثر.

قررت المعمارية الفلسطينية الشابة البدء في مشروع خاص بها، يحيي هذا الفن ويعبّر عنه بطريقة جديدة عصرية.

ترصّ ريا وزملاؤها قطع الحجر الصغيرة بطريقة شديدة الدقة لتصنع منها في النهاية لوحة فنية بديعة.

ويهدف المشروع إلى إحياء التراث الفلسطيني عن طريق دمجه في لوحات الفسيفساء، عبر الألوان التي تُبرز الهوية الفلسطينية لعرضها بصورة جديدة بغرض ترسيخها في الذاكرة.

وتقول ريا لكاميرا الجزيرة مباشر التي زارت ورشتها، إنها تحصل على الزجاج والخزف ومعدات تقطيعها من خارج القطاع المحاصر.

وأفاد أحد الفنانين في الفريق بأنه مع مرور الوقت، اندثر الفن ولم يعد له استعمال بسبب ظهور أساليب جديدة وتطور المواد التي يستعملها المهندسون، في حين تسعى المجموعة لإعادة إبرازه وإضفاء لمسة حديثة عليه.