دارت فيه آخر غزوات الرسول.. هل يُختص شهر رجب بعبادات دون غيره؟

يستقبل المسلمون، الاثنين، شهر رجب من السنة الهجرية 1444، وغير ارتباطه باقتراب شهر رمضان الكريم، فللشهر السابع في العام الهجري دلالات أخرى.

المعهد القومى للبحوث يقول إن غرة شهر رجـب ستوافق يوم الإثنين 23 يناير الحالي طبقًا للحسابات الفلكية pic.twitter.com/ou4ixGyWE7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 13, 2023

وجرت أحداث غزوة (تبوك) آخر غزوة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق فيها انتصارًا للمسلمين، في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية (عام 630 م).

وقال الله سبحانه وتعالى عن الأشهر الحرم -ورجب أحدها- في الآية 36 من سورة التوبة {إنَّ عدَّةَ الشهورِ عندَ اللهِ اثنا عشَرَ شهرًا في كتابِ اللهِ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ منها أربعةٌ حُرُم}.

وجاء في الصحيحين عن أبي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحارثِ عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: “إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو الْحجَّةِ، والْمُحرَّمُ، وَرجُب مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبَانَ..”.

ووصف الشيخ متولي الشعراوي -رحمه الله- في أحد مجالسه الأشهر الحرم بـ”الذروة” التي ينفض فيها المسلم عنه البغضاء، ويتقرب إلى الله أكثر بالأعمال الصالحة.

ويستعد المسلم لشهر رمضان في رجب بشحذ الهمّة والبدء بالصيام وبعض القيام والإكثار من الدعاء والذكر، حتى يدخل سيد الشهور، رمضان، باستعداد كامل.

وورد أن الناس في الجاهلية كانوا يخصصون في هذا الوقت من السنة ذبيحة تسمى (العتيرة) إلى أن أبطلها الإسلام، وقال رسول الله ﷺ عنها “لا فرع ولا عتيرة”.

ولم يخص رسول الله شهر رجب بعبادات دون غيره، وقال ابن تيمية “لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي ﷺ كلها كذب”، ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني “لم يرد شيء في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معيَّن، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه”.

شهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة ولكن لم يرد في فضله حديث مخصوص.

قال ابن حجر:"لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام شيء منه معيَّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة " {تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب}.

وقال العراقي:"لا يصح في فضل رجب حديث" {فيض القدير} — فوائد د.عمر العمر (@Dr_omaralomar) February 14, 2021

ولم يأت الصحابة والعلماء صيام أيام معينة في رجب دون غيره، عدا صيام الأيام البيض (13 و14 و15) كباقي الأشهر الهجرية، أو صيام سُنة الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم.

أحاديث منتشرة عن شهر رجب لا تصح حديث: (اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان).

حديث:(فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام).

حديث: (رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي). الدرجة: كلها لا تصح. أحاديث منتشرة لا تصح – موقع الدرر السنيةhttps://t.co/NbfaeYxpua pic.twitter.com/r6Tv6xGmFS — موقع الدرر السَّنيّة (@dorarnet) February 25, 2020

وقال الإمام ابن حجر “هذا النّهي مُنصرِف إلى من يصومُه مُعَظِّمًا لأمر الجاهليّة، أما إنْ صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتْمًا أو يخُصَّ منه أيّامًا معيّنة يواظِب على صومِها، أو لياليَ معيَّنةً يواظِب على قيامِها، بحيث يَظُنُّ أنها سُنَّة، فهذا من فعله مع السلامة ممّا استثنى فلا بأسَ به”.

أحاديث لا تصح

وأورد موقع الدرر السنية المتخصص في الأحاديث النبوية مجموعة من الأحاديث التي خلص إلى أنها لا تصح، وبينها ما هو منتشر ومشتهر، قائلًا إنها تدور ما بين باطل وموضوع وضعيف، بينها: