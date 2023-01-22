جمهور الجزيرة مباشر يندد بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم (فيديو)

ندد عدد من جمهور الجزيرة مباشر بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسماح السلطات السويدية بذلك، مطالبين بمحاكمة الفاعلين ومعاقبتهم.

وطالب الجمهور، عبر إرسال مقاطع فيديو على تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، حكومات الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف أكثر حزما ضد السويد.

ورأى المشاركون أن الرد المناسب هو “قطع العلاقات الدبلوماسية معها وسحب السفراء”، مؤكدين أنها “جريمة مرفوضة تُمثل اعتداء على العرب والمسلمين”.

ورفض الجمهور الهجوم المتكرر على الإسلام والمسلمين وازدراء المقدسات الإسلامية، منتقدين ما وصفوه بـ”السقوط الأخلاقي والممارسات التي تكرس الكراهية وعدم تقبّل الآخر”.

ورأى المشاركون من جمهور الجزيرة مباشر أن “الحرية تنتهي عند حدود حريات الآخرين، ويجب احترام الدين الإسلامي والقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم”.

وأوضح المشاركون أن “التغاضي عن مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى إثارة حفيظة المسلمين الذين لن يتوانوا في الدفاع عن نبيهم ومقدساتهم”، محذرين من ردة فعل مضادة من المسلمين، وأن “التطرف من هنا سيقابله تطرف من هناك”.

وتمنى جمهور الجزيرة مباشر من العقلاء في الغرب التدخل لدى الحكومة السويدية لتقديم المجرمين للعدالة، والتي “كان عليها منذ البداية منع هذه الفعالية احتراما لمشاعر المسلمين”، على حد تعبيرهم.

وأكد المشاركون أن المسلمين لم يسيئوا من قبل لأي من الأديان أو مقدسات غيرهم.

وحث الجمهور على استثمار هذه الأحداث في رفع الوعي الديني عند المسلمين وإحياء القرآن الكريم في نفوسهم، مشددين على ضرورة توحد المسلمين في وجه هذه الحملات التي تستهدف دينهم ومعتقداتهم.

ورحبوا برد الفعل التركي السريع بإلغاء لقاء وزير الدفاع مع نظيره السويدي، وبيان وزراة الخارجية التركية المندد، داعين إلى موقف عربي وإسلامي أكثر حزما تجاه السويد.