تسمم تلاميذ نتيجة مشاركتهم في تحدّ منتشر عبر تيك توك

حذرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدّ رائج عبر منصة تيك توك، تسبب في تسمّم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعا من الأدوية.

ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف “من ينام آخرا يفوز”، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار كلونازيبام الذي يستخدم عادة لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط، ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية لهذا الدواء.

وأشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة الخميس الماضي إلى أن عناصر الإسعاف عالجوا 5 قاصرين تسمّموا داخل إحدى مدارس مكسيكو سيتي.

وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن 3 حالات مماثلة سُجلت فيها، ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.

وقالت وزيرة الصحة في نويفو ليون ألما روسا “للأسف، غالبا ما تتسبب التحديات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تعريض صحة الآخرين للخطر”.

وانتشرت عبر تيك توك مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصا يصورون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك.

وفي المقابل نشر مستخدمون آخرون مقاطع فيديو حذروا فيها من خطورة هذا التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

ويواجه التطبيق الشهير تيك توك اتهامات بالترويج لتحديات قاتلة تودي بحياة الأطفال.

وقام التطبيق مؤخرا بعرض مجموعة من التحديات والترويج لها، حيث يصور المستخدمون أنفسهم وهم يشاركون في أعمال ذات طابع معين وتكون تلك الأعمال في بعض الأحيان خطيرة.