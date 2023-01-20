خلف المباني الشاهقة.. حريق هائل يشرد المئات في حي فقير بكوريا الجنوبية (فيديو)

أرغم حريق هائل في إحدى آخر العشوائيات في العاصمة الكورية الجنوبية سول، صباح الجمعة، 500 شخص على الفرار من منازلهم قبل عطلة رأس السنة القمرية، حسب السلطات.

وأظهر فيديو نيرانًا تلتهم، الخميس، قرية (غوريونغ) وهي منطقة عشوائية مكتظة بالسكان تقع في ظل الأبراج الشاهقة في حي غانغام الراقي الذي اشتهر بفضل أغنية “غانغام ستايل” لمغني الراب ساي.

وأحرقت النيران، التي اندلعت صباحًا نحو 60 منزلًا وأُخمدت بالكامل بحلول الظهيرة، بحسب عناصر الإطفاء.

ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط ضحايا، فيما استغرق مئات من رجال شرطة الإطفاء 5 ساعات للسيطرة على الحريق بمساعدة 10 طائرات هليكوبتر، ولا يزال سببه مجهولًا.

وقال المسؤول في مركز الحرائق والكوارث في سيول تشوي جاي-يونغ لوكالة فرانس برس “نخطط لفتح تحقيق إضافي في هذه القضية”.

لكن السكان أكّدوا أنهم لم يُفاجأوا بالحريق، إذ شهد الحي 8 حرائق على الأقل منذ العام 2012، منها الحريق الأخير.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال لي وون-تشول (65 عامًا) الذي يعيش في القرية منذ 30 عامًا “هناك الكثير من مشاكل السلامة في المجتمع في ما يخص الحرائق، ويبدو أن السلطات لم تأخذها أبدًا بعين الاعتبار”.

وأضاف “المنازل قديمة جدًا والأسلاك الكهربائية خطيرة وليست مُدارة بشكل جيد، إذ يكثر انتشار الشرر داخل المنازل”.

وتأسست قرية غوريونغ عام 1988 حين طُرد سكان فقراء من منازلهم في إطار مشروع تطوير العاصمة سول قبل استضافة الألعاب الأولمبية.

وكانت القرية تضمّ 550 مسكنًا تقريبًا العام الماضي، بحسب أرقام رسمية، وكانت أسر كثيرة تعيش في ظروف بائسة، إذ تبعد عن الحياة الفخمة والبرّاقة في حيّ غانغام المجاور.

وتعمل كوريا الجنوبية على سدّ الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وقررت العام الماضي حظر شقق الطابق السفلي الضيقة التي اشتهرت في فيلم “باراسايت” الحائز على جائزة الأوسكار، بعد أن غرق 4 أشخاص في منازلهم تحت الأرض أثناء فيضانات.