بالصدفة.. ناشط سوري يوثق حالة إنسانية صادمة لطفلتين في إدلب (فيديو)

وثق الناشط السوري أحمد رحال معاناة طفلتيْن في مدينة إدلب (شمالي البلاد)، وخروجهما منتصف الليل لجمع كراتين للتدفئة من البرد القارس.

وفي جولته الليلية، صادف الناشط الطفلتين أمانة وأليسار، وعلم منهما أن والدهما قد ترك العائلة، وأن لهما أخوين أحدهما بعمر 5 سنوات والآخر عمره 3 سنوات، وأنهم جميعًا لم يلتحقوا بالتعليم لعدم وجود “دفتر عائلي”.

ومضى الناشط مع الطفلتين إلى منزلهما الذي يفتقد أدنى مقومات الحياة، وخلال حديثه مع الأم عبّرت عن رغبتها في أن يلتحق أبناؤها بالتعليم، وأن يعيشوا طفولتهم مثل أقرانهم.

وفي محاولة لإدخال السرور على الطفلتين، ذهب الناشط معهما إلى السوق، واشترى لهما ملابس وطعامًا لأسرتهما، وقالت الطفلتان إنهما للمرة الأولى يدخلان محلًا لشراء الملابس.

ووجّه رحال رسالة لأهل الخير طالبًا منهم مساندة عائلة أمانة وأليسار، والتكفل باحتياجاتها.

وشارك رحال المقطع عبر تويتر مغرّدًا “أمانة وأليسار طفلتان وجدتهما في الشارع بعد منتصف الليل ورافقناهما إلى منزلهما وهناك كانت الصدمة، استمعوا لقصتهما وكيف عاشتا الفرحة ساعات محدودة”، متسائلًا “من يسعدهما كل الحياة؟”.

أمانة وأليسار طفلتان وجدتهما في الشارع بعد منتصف الليل ورافقناهما إلى منزلهما وهناك كانت الصدمة…

استمعوا لقصتهما وكيف عاشو الفرحة لساعات محدودة، فمن يسعدهما كل الحياة ؟؟؟!!!

للمشاهدة كاملا على يوتيوب: https://t.co/PKKcr78Ty6 pic.twitter.com/GCPZGoiwbD — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) January 19, 2023

وأثناء بحثه في السوق لشراء ملابس للطفلتين أمانة وأليسار، وثق الناشط نفسه حالة إنسانية أخرى، إذ التقى برجل ممزق الثياب ينام بمدخل أحد المحال، في الواحدة صباحًا، ويكاد يتجمد من البرد الشديد.

وبسؤاله، قال الرجل إنه من الجولان، وأضاف صاحب المحل أن الشاب ينام في هذا المكان يوميًا.