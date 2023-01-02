مصر تعلن استعادة التابوت الأخضر الأثري من أمريكا (فيديو)

تسلمت مصر تابوتا أثريا يعود إلى العصر الفرعوني، اليوم الاثنين، من الولايات المتحدة في حفل أقيم بوزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن استعادة مصر للتابوت الأخضر من الولايات المتحدة يمثل تتويجا لجهود بذلت على مدار السنوات.

وأضاف شكري أن القاهرة ستواصل جهودها لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة من الخارج، التي قدرها بنحو 29300 قطعة أثرية.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن غطاء التابوت الأخضر يصل طوله إلى 2.94 متر وعرضه إلى نحو 90 سنتيمترا.

وأضاف أن التابوت لكاهن يدعى (عنخ إن ماعت)، ولكن التابوت غير مكتمل من الأسفل، وستتم دراسته بشكل كامل لاحقًا.

وأوضح وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن السلطات المصرية استردت عام 2021 نحو 5 آلاف قطعة أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية.