“كل عام وأنتم بدون دجل”.. الأزهر وعالم فضاء يردّان على تفشي ظاهرة التنجيم (فيديو)

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انتشار ما يُسمى “خبراء الأبراج”، وذلك بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد.

وأصبحت هذه الفئة مادة إعلامية تحقق نسبة مشاهدات مرتفعة، وتختلف نظرة الشارع إليهم بين من يعدّهم “علماء فلك” ومن يراهم “مجرد مُدّعين ومُنجّمين”.

وقال المركز في تدوينة على حسابه في فيسبوك “بين توديع عام مضى واستقبال عام جديد، 5 معانٍ تحتاج إلى تأمّل”.

وأضاف بيان الأزهر أن أول تلك المعاني “لا يعلم الغيبَ إلا الله سبحانه، وادعاء معرفته منازعةٌ له في ما اختص به نفسه، والاهتمامُ بخرافات المُنجِّمين والعرَّافين وتداولها إضلالٌ للعقل الذي حرَّره الإسلام وقدَّره، وسؤالهم عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد مُحرَّم”.

وتأكيدًا للحقيقة ذاتها، غرّد الدكتور عصام حجي على تويتر “كباحث في مجال علوم الفضاء والفلك، ومتخصص يعمل في وكالة فضاء دولية وأستاذ جامعي منذ أكثر من 20 عامًا في دراسة الكواكب والأقمار، لا توجد أبراج ولا تأثير لها -ولا للكواكب- على حياتك العاطفية والمهنية”.

وأضاف “وليس للمنجمين أيّ قدرة على توقع أيّ شيء غير توقع ميولك لتصديق أكاذيبهم”. واستطرد عالم الفضاء “كل عام وأنتم بدون دجل”.

عالم الفضاء المصري الأمريكي الدكتور #عصام_حجي قال إنه لا يوجد ما يسمى بالأبراج وإنه لا تأثير للأبراج ولا للكواكب في حياة الناس. #الأبراج #الفلك pic.twitter.com/tWlXXu9Bfj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2023

وانتشرت عبر الفضائيات استضافة عدد ممن يطلقون على أنفسهم “خبراء الأبراج” وكذلك “خبراء الفلك والتاروت”، على حد تعبيرهم.

وتفاعل عدد من رواد منصات التواصل مع بيان الأزهر وتغريدة حجي، مؤكدين أن هؤلاء المنجمين يلعبون على وتر المشاعر ويغذون “شعور الضحية” وأن أغلب توقعاتهم لا تتحقق.