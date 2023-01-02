“في حالة حرجة”.. الممثل الأمريكي جيريمي رينر يتعرض لحادث خلال جرفه الثلج

يعاني النجم السينمائي جيريمي رينر (51 عامًا) -المرشح لجوائز أوسكار والمعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة (مارفل)- وضعًا صحيًّا حرجًا لكنه مستقر بعد تعرضه لحادث على الثلج، وفق ما أفادت سامانثا ماست المتحدثة باسم رينر لوسائل إعلام أمريكية، الأحد.

وقالت ماست لموقعَي (ذا هوليوود ريبورتر) و(ديدلاين) إن رينر تعرّض لإصابة خطرة خلال جرفه الثلج بواسطة كاسحة ثلوج.

وأضافت “يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة لكنها مستقرة بسبب الإصابات التي لحقت به بعد تعرضه لحادث مرتبط بالطقس أثناء جرف الثلوج”، مشيرة إلى أنه “محاط بعائلته وهو يتلقى رعاية ممتازة”.





ونهاية العام الماضي، تطرّق الممثل الأمريكي -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إلى الظروف الجوية القاسية في المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، المتاخمة لولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وهي وجهة تزلج مشهورة عالميًّا.

في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر رينر تغريدة تضمنت صورة لسيارة مدفونة بالثلج، وأرفق معها شرحًا جاء فيه “تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة”.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

ويمتلك رينر عقارًا بالقرب من (ماونت روز سكي تاهو)، وهي منطقة قريبة من رينو بولاية نيفادا تعرضت لعواصف شتوية، وفق (ذا هوليوود ريبورتر).

ورُشح رينر لجائزتَي أوسكار عن دوريه في (The Hurt Locker) و(The Town).

كما ظهر بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضًا كالبطل الخارق (هوك آي) في عدد من أفلام سلسلة (مارفل).