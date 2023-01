زهور “جليدية” مبهرة تتكوّن على نهر في الصين (شاهد)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتكوّن زهور “جليدية” رائعة على نهر في الصين.

وشارك عدد من الدبلوماسيين الأجانب والصينيين نشر الصورة، وقالوا إنها من مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

Ice flowers on Songhua River in northeast China. pic.twitter.com/xmcwEJGPqy

ومن بين من نشر الصورة القنصل الصيني في أيرلندا الشمالية، ودبلوماسي نرويجي سابق.

وتتكون الزهور “الجليدية” من تجمع حبيبات ورقائق الجليد فوق الأسطح المائية.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الزهور “الجليدية” تتكون عندما تنخفض درجة حرارة الجو إلى ما دون درجة التجمد، فيما لا تنخفض درجة حرارة المياه.

Did you know it's ice flower on Songhua River? #thursdayvibes pic.twitter.com/yqnaOKhjYq

— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) December 29, 2022