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زهور “جليدية” مبهرة تتكوّن على نهر في الصين (شاهد)

زهور الجليد
(تويتر)
2/1/2023-|آخر تحديث: 2/1/202312:55 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتكوّن زهور “جليدية” رائعة على نهر في الصين.

وشارك عدد من الدبلوماسيين الأجانب والصينيين نشر الصورة، وقالوا إنها من مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

ومن بين من نشر الصورة القنصل الصيني في أيرلندا الشمالية، ودبلوماسي نرويجي سابق.

وتتكون الزهور “الجليدية” من تجمع حبيبات ورقائق الجليد فوق الأسطح المائية.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الزهور “الجليدية” تتكون عندما تنخفض درجة حرارة الجو إلى ما دون درجة التجمد، فيما لا تنخفض درجة حرارة المياه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية