هل دفع حياته ثمنا لهوايته؟ فقدان ممثل بريطاني بارز وسط جبال كاليفورنيا منذ أسبوع

كشفت الشرطة الأمريكية أن الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز(65 عامًا)، مفقود منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا “الشديدة الخطورة”، حيث توفي اثنان من المتنزهين فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة (الإندبندنت) البريطانية، تم الإبلاغ عن فقد ساندز من قبل عائلته مساء يوم الجمعة، واستجابت فرق الإنقاذ وبدأت البحث، لكن سرعان ما تم تعليق جهود المنقذين بسبب تغير أحوال الطقس وخشية وقوع انهيارات جليدية.

وتعرضت ولاية كاليفورنيا مؤخرًا، لسلسلة من العواصف الشتوية العنيفة التي تسببت في حدوث فيضانات وتساقط ثلوج كبيرة في الولاية التي ضربها الجفاف.

Winter Weather on Mt Baldy Makes for Dangerous Conditions; Hikers Urged to Think Twice and Heed Warnings https://t.co/ihWIo2UwfX pic.twitter.com/uXv4Ln4Chv

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) January 18, 2023