هل دفع حياته ثمنا لهوايته؟ فقدان ممثل بريطاني بارز وسط جبال كاليفورنيا منذ أسبوع

كشفت الشرطة الأمريكية أن الممثل البريطاني الشهير جوليان ساندز(65 عامًا)، مفقود منذ نحو أسبوع في سلسلة جبال كاليفورنيا “الشديدة الخطورة”، حيث توفي اثنان من المتنزهين فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة (الإندبندنت) البريطانية، تم الإبلاغ عن فقد ساندز من قبل عائلته مساء يوم الجمعة، واستجابت فرق الإنقاذ وبدأت البحث، لكن سرعان ما تم تعليق جهود المنقذين بسبب تغير أحوال الطقس وخشية وقوع انهيارات جليدية.

وتعرضت ولاية كاليفورنيا مؤخرًا، لسلسلة من العواصف الشتوية العنيفة التي تسببت في حدوث فيضانات وتساقط ثلوج كبيرة في الولاية التي ضربها الجفاف.

Winter Weather on Mt Baldy Makes for Dangerous Conditions; Hikers Urged to Think Twice and Heed Warnings https://t.co/ihWIo2UwfX pic.twitter.com/uXv4Ln4Chv — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) January 18, 2023

وولد جوليان ساندز في 4 يناير/ كانون الثاني عام 1958 في يوركشاير بإنجلترا، ودرس في كلية لورد وأندسوورث، وبدأ مشواره الفني عام 1982 في مسلسل (Play for Today)، كما شارك في العديد من الأعمال الشهيرة مثل (A Room with a View) و(Warlock) و(Arachnophobia) و(Naked Lunch).

وتحدث الممثل الشهير في مقابلة أجراها عام 2018 مع صحيفة (الغارديان) البريطانية، عن اهتمامه بتسلق الجبال، وأهمية الاستمرار في مغامرات جديدة مع تقدمه في العمر، كما وصف نفسه بأنه يكون في أسعد حال عندما يكون “بالقرب من قمة جبل في صباح يوم بارد”.

وقال إنه رأى الموت بعينيه مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما سقط أثناء ممارسته هواية تسلق أحد جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، لكن الحظ حالفه فنجا في حين لقي بعض من كانوا معه حتفهم.