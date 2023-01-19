لماذا ينتشر الفقر والفساد في الدول الإسلامية بينما غيرها غنية؟ عمر عبد الكافي يجيب (فيديو)

يرى الداعية الدكتور عمر عبد الكافي أن العدل بين الناس يأتي بفضل الله وغناه سواء للمسلمين أو الكفار، موضحًا أن الله وضع في الدنيا أسبابًا وأنه سبحانه ليس بظلام للعبيد.

وأوضح الداعية في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، لماذا ينتشر الفقر والفساد في الدول العربية والإسلامية، فيما الدول غير المسلمة غنية وآمنة.

وقال الدكتور إنه “عندما يوجد عدل بين كافر وكافر يكرمهم الله في الدنيا وعليه الحساب سبحانه يوم القيامة”، واستطرد “أما إن ظُلم مسلم في بلاد الإسلام وامتنع الغني عن أداء زكاة ماله لأخيه الفقير وهي حقّه فتكون هذه النتيجة”.

وزاد الداعية: بقدر ابتعادنا عن منهاج الله ودينه فيما يقول ابن خلدون “لن يُصلح العربي إلا الدين”، وأن ارتباط المسلمين بدينهم كما وضحه المنهج النبوي لما بقي بينهم محتاجًا.

واستشهد الدكتور عمر عبد الكافي بتولي عمر بن الخطاب القضاء سنة واحدة فقط في عهد أبي بكر الصديق عاد ليطلب الاستقالة، وقال “يا خليفة رسول الله وليتني على أناس عرف كل واحد منهم الواجب الذي عليه فأداه، وعرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، فلم يأتني متخاصمان اثنان على مدار عام كامل”.

وتابع الدكتور في برنامج (أيام الله) أنه في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، خرج عمّال بيت المال بتوزيع الصدقة في شمال أفريقيا، ثم عادوا بالأموال مرة أخرى إلى دمشق وقالوا “ما وجدنا فقيرًا في الدولة الإسلامية يا أمير المؤمنين، إن عدلك قد أغناهم”.

وعاد الدكتور عبد الكافي ليشدد على أن الإنسان إذا استقام على طريق الله، تصبح الدول متقدمة بفضل الله، مذكّرا أن “بلاد المسلمين كانت الدولة الأولى في العالم عندما كانت مع الكتاب والسنة، وأصبحنا كما نرى عندما تركناهما”.