“في كل كبد رطبة أجر”.. نثر الحبوب على الجبال لإطعام الحيوانات في تركيا (فيديو)

واجهت الحيوانات في ولاية “بوردر” التركية صعوبة في العثور على الطعام بعد السقوط الكثيف للثلوج في الولاية، وتواجه الطيور خصوصا صعوبات في الحصول على غذائها في ظل تراكم تلك الثلوج واشتداد برودة الطقس.

ونثرت مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في الولاية العلف والطعام للحيوانات البرية على هضاب القرى الواقعة على أطراف جبل كاستال لمساعدة الحيوانات على تناول الغذاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة (إخلاص) التركية موظفي البلدية وهم يرمون الحبوب على قمم الجبال فوق الثلوج المتراكمة.

وتعتبر عادة تأمين الطعام والشراب للحيوانات والطيور البرية التي لا تجد الغذاء في فصل الشتاء، من العادات المتوارثة منذ القدم في أنحاء تركيا.

وتخصص الولايات التركية التي تعرف سنويا تساقطات ثلجية كثيفة وتنتشر الجبال فيها، ميزانية لتوفير الغذاء للحيوانات البرية والطيور.