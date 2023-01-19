شاهد: لقطات جوية ساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة

أظهرت مقاطع فيديو من السعودية انهمار شلال كثيف بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في الأسابيع القليلة الماضية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطعًا التقطته طائرة مسيّرة لشلال السليمية، وهي إحدى قرى المدينة المنورة.

ووثق الفيديو مشاهد خلابة للشلال المنهمر بغزارة شديدة.

#فيديو | لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لـ "شلال السليمية" في المدينة المنورة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RtoTdzxDc9 — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 17, 2023

وتداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، صورًا لاخضرار جبال المملكة العربية السعودية، إذ نبت العشب في عدد من مناطقها بعد هطل الأمطار.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل عن إعجابهم واستغرابهم للمشهد، إذ يصنف المركز الوطني للأرصاد مناخ المملكة العربية السعودية بمناخ شبه جاف إلى صحراوي جاف، مع أيام حارة وليال باردة، وانخفاض شديد في هطل الأمطار السنوية باستثناء منطقة عسير في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، التي تستقبل حوالي 300 ملم سنويًّا في المتوسط.