فيلم “الحارة” يثير جدلا واسعا في الشارع الأردني (فيديو)

أثار فيلم “الحارة” الأردني جدلا عاما حادا بين أناس مستائين من تصويره للمجتمع الأردني وآخرين يدافعون عن حرية التعبير.

ووفقا لملخص عن الفيلم، تدور الأحداث في “حي مخنوق حيث تسيطر النميمة والعنف على سلوك الناس”. والفيلم من إخراج باسل غندور، المرشح لجائزة الأوسكار، والذي شارك في تأليفه أيضا.

وتعرض الفيلم، الذي يُعرض على شبكة نتفليكس منذ بداية يناير/ كانون الثاني، لهجوم شديد من عدد كبير من المواطنين وبعض نواب البرلمان بسبب ما وصفوه بأنه تصوير فاحش للمجتمع واستخدام بذيء للغة.

“اعتداء على حرية الآخرين”

وقال النائب محمد أبو صعيليك “حرية التعبير موصونة بالدستور، وحريتك تنتهي حينما تصل إلى حرية الآخرين، حينما تصل حريتك إلى الاعتداء على الآخرين تقف حريتك، هذا اعتداء صارخ على حرية الآخرين وقيمهم ودينهم ومعتقداتهم، ينبغي أن يحاسب صاحب هذا الفيلم وكل مموليه”.

وأضاف “لو كنت من أهالي الحي لرفعت قضية أمام المحاكم الأردنية على كل من مول وأنفق على هذا الفيلم إلذي صور هذا الحي وهذا المجتمع بهذه الصورة البئيسة الكئيبة التي هي ليست على الحقيقة، نحن عشنا بهذه الأحياء نحن مواليد من هذه الأحياء، هذه ليست هذه أحيائنا وليس هذا شعبنا وليس هذا مواطنا يستحقون العقاب بالحقيقة”.

شاهد 🎬 النائب محمد أبو صعيليك: الهيئة الملكية للأفلام تدعم إنتاج أعمال تسيء للأردن وتروج للانحطاط.#أخبار_حسنى pic.twitter.com/unKImCop6n — إذاعة حسنى (@husna_radio) January 16, 2023

وقال الكاتب الأردني حسن براري في تغريدة على تويتر “فيلم من دون رسالة أردنية، وفنيا هابط”.

وعبر العديد عن رفضهم مشاهدة أشخاص يتلفظون بالشتائم أو متابعة فيلم به تعرض فيه علاقات خارج إطار الزواج أو الحديث عن الجسد والجنس بصراحة.

وقال البعض إن مشاهد الفيلم لا تشبه أبدا أزقة و”حارات” المدن الأردنية، مشددين على ضرورة التمسك بالخصوصية الثقافية للبلد بدلا من “استيراد كادرات فنية وثقافية من دول وأخرى”.

واتهم آخرون صناع الفيلم “باقتباسه من فيلم حين مسيرة للمخرج المصري خالد يوسف”.

“واقع مرير”

على الجانب الآخر، دافع كثيرون عن الفيلم وقالوا إنه يكشف بعض جوانب المجتمع وطالبوا بحماية حرية التعبير.

وقال فلاح محمود، وهو من سكان حي جبل النظيف في شرق عمان حيث تم تصوير الفيلم “بمثل هذا طبعنا هذا واقعنا يعني في تطعيم وفي الأشياء إللي صارت وهذا طبعنا في جبل النظيف”.

وذكر أحمد عيشة، وهو ساكن آخر من سكان الحي “يمثل الواقع كل الأحياء المهمشة بالأردن إن كان بالقرى أو بالبادية أو بالعاصمة”.

فيما اعتبر آخرون مثل الصحفية والناقدة الأردنية إسراء الردايدة النقاش العام الجاري أمرا طبيعيا.

وحاز الفيلم على العديد من الجوائز مثل جائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية مع تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وتصدر الفيلم مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، حيث انتشر هاشتاغ باسم الفيلم أدلى العديد من الأردنيين بدولهم بشأنه.

شاهدت الفيلم اليوم بعد ما اثاره العديد من الأردنيين، اسمه بالانجليزي "الزقاق" وليس الحارة، ويبدو أن الاسم بالانجليزي أكثر دقة لوصف محتوى الفيلم! فيلم من دون رسالة اردنية، وفنيا هابط، وربما الرسالة الوحيدة هي تلك القادمة من نيتفليكس لخدمة اجنداتها. — Hassan Barari (@barari_hassan) January 11, 2023

النائب العمري يمثلنا نحن الاردنيين الأشراف

ويرد بقوة على منذر الرياحنة وحجمه

بكلمتين عن جريدة #فيلم_الحارة #منذر_رياحنه

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IHs3cCM9Lh — 🔥 (@_mashagba_) January 17, 2023

بعد أن كتبت التغريدة أعلاه عن فيلم "الحارة"؛ قرأت تصريحا لنجمه (منذر رياحنة) يقول:

"قدمنا فيلما له علاقة بشريحة انظلمت في المجتمع، وكانت نهايتها واضحة! وهي موجودة -ما حدا يتفلسف- في كل مكان وفي كل العالم". هو تجاهل أن الفيلم تحدّث عن "حارة" تمثل شريحة واسعة، وليس عن فئة محدودة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 16, 2023

#فيلم_الحارة نموذج للثقافة الاستشراقية، نصوّر أنفسنا حسب ما يتخيلنا الغرب، ويموّل ويبث وينشر بناء عليه .هذا نجده في دكاكين الإن جي أوز وفي الأفلام والوثائقيات والدراسات .. الفيلم عرف من أين توكل كتف نتفلكس. صحتين ! ولا عزاء للقيم والهوية وغيرها مما تحتقره المنصة العالمية. — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) January 15, 2023

فيلم الحاره،، ومسلسل جن ومسلسل روابي،، سلط الضوء على واقع سلبي وحقيقه نراها يومياً لاينكرها… احد.. رغم الطريقه في النشر.. لكن مجلس النواب يناقشها ضمن جلساته 😒 #هَزُلت #حارة_رهيجه #الأردن_مش_بخير #الريموت_مع_مين؟؟؟ pic.twitter.com/J9r2AMt6Iv — #حلمي_وطن adnan hodaib (@AdnanHodaib) January 16, 2023

#منذر_رياحنه مثقف مبدع ومتمرد .. يمثل بمزاج عالي .. انسان من الدرجه الاولى و فنان من طراز العمالقة الخالدون في الوجدان تألقت لابعد حد مع شخصية عباس و القادم أعظم ان شاءالله

فيلم #الحارة pic.twitter.com/zN5KlzMPB1 — Lilyane/Lulu (@lilyane2308) January 13, 2023

انا مبسوط جدا على فيلم #الحارة … نحن نستحق تسمية مجتمع النعام، دفن الرؤوس في الرمال، والتظاهر بأن لا شيء سيء يحدث. الطريقة التي يتم فيها مناقشة الفيلم لوحدها دليل على جهل مركب. — 🇦🇷 محمد الرفاعي 🇯🇴 (@Mohaalrefae1) January 11, 2023

بحسسوني إنه الفن الأردني تيلاتابيز لازم يوصل فكرة هادفة وصورة وردية!!

عادي يا اخوان احنا مش صغار وعارفين المجتمع و الواقع والحياة مش ضروري تكون أعمالنا الفنية عبارة عن حياة مثالية غير واقعية عشان الاجانب يفكرونا مجتمع كيوت!! فيلم #الحارة كتير حلو — EnasBinSaeed🇯🇴 #لن_نرحل (@EnasMusallam) January 10, 2023

عملت في الإنتاج الفني سنين طوال لم تعرفني الدولة إلا عند الرسوم والدفع والتضييق والخنق حتى انتهى بي المطاف إلو إغلاق المؤسسة…

عندما أسمع عن الدعم والرعاية الرسمية لأفلام ساقطة تشوه صورة #الأردن والأردنيين أتذكر كل مساومات الدائرة وكبسيات التفتيش ومنع التصاريح!#فيلم_الحارة — سلطان العجلوني (@AjloniSultan) January 10, 2023