“أجمل لحظات البطولة”.. أم عراقية تنقل لطفلتها الكفيفة تفاصيل مباراة منتخب بلادها مع قطر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة عدّها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من أجمل لحظات بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25”.

ووثّق المقطع من المدرجات جلوس طفلة على السياج بينما تقف والدتها عند رأسها وتحكي لها تفاصيل مباراة قطر والعراق، أول أمس الاثنين.

أنصتت الطفلة لوالدتها بتمعن واستمتاع شديدين في لحظة إنسانية مؤثرة من داخل الملعب بمدينة البصرة.

وحملت الصغيرة في يدها مزمارًا كبيرًا أتت به لتشجيع منتخب بلادها، الذي فاز بهدفين مقابل واحد وتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.





وتقدّم المنتخب العراقي عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، وتمكن عمرو سراج من تسجيل هدف التعادل لقطر في الدقيقة 28.

ونجح أيمن حسين في تسجيل الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 43، لينفرد حسين بصدارة قائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف.

وسيكون أمام العراق فرصة للفوز باللقب للمرة الرابعة بعدما حققه من قبل أعوام 1979 عندما استضاف البطولة، و1984 و1988.

ويلعب العراق في النهائي، غدًا الخميس، مع عُمان التي فازت على البحرين حاملة اللقب بهدف دون رد.