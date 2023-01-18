لا يمكن إطفاء محرك السيارة.. شاهد كيف يعيش سكان أشد مدينة بردا في العالم (فيديو)

على بُعد 300 كيلومتر فقط من القطب الشمالي، تقع مدينة ياكوتسك عاصمة مقاطعة ياقوتيا في أقصى شرقي روسيا ضمن منطقة سيبيريا، وتشتهر بكونها أشد مدن العالم بردًا.

ويبلغ مستوى البرودة في ياكوتسك خلال فصل الشتاء 40 درجة تحت الصفر، إذ تتميز بشتاء طويل وقارس البرودة، وصيف قصير معتدل ودافئ، وفق مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية.

لا تطفئ محرك سيارتك وإلا..!

إذا كنت من سكان ياكوتسك، فهذا يعني أنه لن يكون بمقدورك أن تطفئ محرك سيارتك خلال فصل الشتاء، لأن هذا يعني أنها ستبقى متوقفة أيامًا عدة إلى حين أن تتمكن من إذابة غاز العوادم وزيت المحرك، ولذلك يلجأ السكان إلى ترك سياراتهم في وضع التشغيل حتى لا تنطفئ.

كما أنهم يقومون خلال الشتاء بتغطية سياراتهم والمحرك بغطاء خاص يخفف البرد، ويضعون أجهزة بخار أسفل السيارة لحمايتها وإذابة الجليد المتراكم عليها.

بائعو السمك.. لا حاجة للثلاجات

من أجل الحصول على الطعام، يعتمد أغلب السكان على السمك، وكذلك لتعويض الجسم عن فيتامين “دال” الذي تتراجع معدلاته في الجسم نظرًا لعدم التعرض لأشعة الشمس، لذا فإن سوق السمك تكاد تكون الوجهة الرئيسية في المدينة طلبًا لتناول الطعام.

ومن أبرز ما يميز هذه السوق أن جميع الأسماك تباع في الهواء الطلق، إذ لا يحتاج البائعون إلى ثلاجات، لأن البرد الشديد يُبقي أسماكهم مجمدة طوال الوقت، مما يضطر التاجر أحيانًا إلى بيع السمك بالمتر المكعب لكون الأسماك ملتصقة ويصعب فصلها.

لا أعذار.. الذهاب إلى المدرسة حتمي

المدارس في ياكوتسك لا تغلق أبوابها في الشتاء، بل تبقى مستمرة ويذهب الأطفال إليها كل يوم، وعندما تتصاعد البرودة إلى ما دون 60 درجة مئوية، حينها فقط يُسمح للأطفال بالبقاء في منازلهم، ولكن رغم ذلك يبقى بإمكانهم استخدام النوادي الرياضية التابعة لمدارسهم أثناء إيقاف الدوام المدرسي.

أيام لدفن الموتى

وتُعَد عملية دفن الموتى إحدى أبرز الصعاب التي تواجه سكان المدينة، إذ يستغرق حفر القبر في التربة المتجمدة من يومين إلى 4 أيام.

ويتم ذلك عبر إشعال النار وتكديس الفحم فوقها، وبعد ساعات يزاح الجمر جانبًا وتُزال طبقة من الجليد إلى حين الوصول إلى عمق مترين تحت التربة.

ورغم هذه الظروف العصيبة، فإن عدد السكان في تزايد مستمر، إذ ارتفع خلال 15 سنة ماضية أكثر من 100 ألف شخص، ليبلغ عدد السكان في الوقت الحالي أكثر من 300 ألف نسمة.