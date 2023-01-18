“برمودا ليبيا”.. الجزيرة مباشر تصل إلى المغارة السر وهذا ما وجدَته (فيديو)

وصلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى “برمودا ليبيا”، وهو نفق بفتحة صغيرة لا حد له.

كسب المكان الواقع في عين أم المصابيع بمنطقة العموريين في ككلة (غرب) شهرة واسعة في البلاد.

تناثرت الحكايات عن العين الطبيعية والمغارة التي لم يستطع مَن دخل إليها الوصول إلى آخرها وإن غاص إلى الداخل.

ظل عمق المغارة سرًّا لسنوات وعقود، إذ لا يعرف أحد في ليبيا آخرها، مما جعلهم يطلقون عليها “برمودا ليبيا”.

نحت مجرى المياه المتفجرة من الداخل ممرات ضيقة داخل المغارة التي يسود فيها الظلام الحالك.

يحتاج من يحاول اكتشاف ما يجري في الداخل إلى مصابيح كثيرة لكسر العتمة الشديدة.

أما برمودا الحقيقي فهي منطقة مثلثة الشكل تقريبًا في المحيط الأطلسي، تحدُّها برمودا وبورتوريكو وميامي، وترك المثلث العلماء في حيرة من أمرهم لعشرات السنين، حتى أصبحت منطقة محظورة لا تمر منها السفن ولا الطائرات بسبب اختفاء كل من حاول المرور من المثلث بحرًا أو جوًّا.

ويغطي المثلث الذي يشار إليه أيضًا باسم (مثلث الشيطان) مساحة تبلغ مليونًا و140 ألف كيلومتر مربع. وأثار لغز مثلث برمودا اهتمام الملايين من الناس لفترة طويلة جدًّا، لأن معظم ألغازه لا تزال دون حل.