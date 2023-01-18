دب قطبي يقتل شخصين في ولاية ألاسكا الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية الأسكا مقتل امرأة وطفل خلال هجوم دب قطبي في قرية نائية على الساحل الغربي للولاية الأمريكية، في حدث نادر من نوعه.

وقالت شرطة الولاية في بيان، الثلاثاء، إنه “بحسب المعلومات الأولية، دخل الدب إلى قرية ويلز الصغيرة التي تقطنها مجموعات من السكان الأصليين، وطارد العديد من السكان”.

وأضافت الشرطة أن “الدب هاجم امرأة وفتى وقتلهما”، قبل “القضاء على الحيوان بنيران أحد السكان”، موضحة أن شرطيين وعناصر متخصصين سيتوجهون إلى مكان الحادث “بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك”.

وبحسب منظمة “بولار بيرز إنترناشونال” غير الحكومية، قُتل 20 شخصًا في 73 هجومًا لدببة قطبية بين عامي 1870 و2014.

وفي ألاسكا، يقتصر نطاق وجود الدببة القطبية على السواحل الشمالية والغربية البعيدة للولاية، ويشكل تغير المناخ، الذي يتسبب بذوبان موطنها الرئيس، تهديدًا لبقاء الدببة.

وفي حين أن الهجمات على البشر نادرة للغاية، تكشف دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة مجتمع الحياة البرية، أنه من المرجح أن يهاجم الدب القطبي البشر عندما يكون “متوترًا من ناحية التغذية” وحالة جسمه ليست طبيعية.

ووجدت الدراسة أنه في الفترة من 1870 إلى 2014، كان هناك 73 هجومًا مؤكدًا للدب القطبي في 5 دول تقع على المحيط المتجمد الشمالي، وهي الولايات المتحدة والنرويج وكندا وروسيا والدنمارك.

وأنشأت تلك الدول معاهدة منذ نصف قرن لحماية الدببة القطبية من خلال فرض قيود على الصيد.