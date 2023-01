ناسا تنشر صورة مذهلة لبقايا انفجار “مستعر أعظم” وتكشف تفاصيل جديدة عن تشكّل النجوم (شاهد)

في كشف جديد يُظهر مقدار عظمة الكون واتساعه، التقط تلسكوب “جيمس ويب” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة جديدة لسديم الرتيلاء، المعروف أيضًا بـ”سديم العنكبوت”.

وأوضحت ناسا في بيان أن سديم العنكبوت -الذي أُطلِقت عليه هذه التسمية نسبةً إلى شكل سُحب الغاز والغبار فيه ويقع على بُعد 161 ألف سنة ضوئية- هو الأكبر والأكثر توهّجًا بين مناطق تَشكُّل النجوم في كل المجرات القريبة من مجرة “درب التبانة” التي يقع كوكبنا ضمنها، ويضم أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجمًا.

وركّز العلماء دائمًا على هذا السديم لدراسة عملية تَكوُّن النجوم، إلا أن صور تلسكوب “جيمس ويب” تكشف تفاصيل جديدة، منها آلاف النجوم الشابة التي لم تكن ظاهرة حتى الآن للتلسكوبات السابقة.

With our powers combined 😎 @ChandraXRay teamed up with Webb to create a new stunning composite image of the Tarantula Nebula. Chandra's X-rays (shown in royal blue & purple) identify supernova explosion remnants, while Webb reveals forming baby stars: https://t.co/b3RYtFZokQ pic.twitter.com/XtzYeq3LxG

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 17, 2023