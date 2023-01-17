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شاهد: أسراب من طيور “الغاق السقطري” تغزو أحد شواطئ قطر

طيور الغاق السقطري تنتشر على شواطئ خور العديد في قطر
17/1/2023-|آخر تحديث: 17/1/202306:40 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر إنها رصدت مجموعات كبيرة من طائر “الغاق السقطري” الذي يُعرف محليًّا باسم “اللوّه”، في منطقة خور العديد.

ونشرت الوزارة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطيور وهي تنتشر على شواطئ خور العديد.

 

وقالت الوزارة إن “الغاق السقطري” يتكاثر في عدد من الجزر القطرية، ومنها السافلية وراس ركن والعالية، مضيفة أنه يبني عشه من غصون صغيرة وأعشاب بحرية يابسة، ويُعَد السمك غذاءه الرئيسي.

ويُعَد الغاق السقطري طائرًا اجتماعيًّا من الطيور المتوسطة إلى الكبيرة، ويعيش في أسراب كبيرة، ويعشش على الحواف الصخرية وفي الجزر المليئة بالأعشاب البحرية.

والغاق السقطري يُعَد طائرًا متوطنًا في سقطرى والخليج العربي والساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية.

المصدر : الجزيرة مباشر