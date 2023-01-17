شاهد: أسراب من طيور “الغاق السقطري” تغزو أحد شواطئ قطر

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر إنها رصدت مجموعات كبيرة من طائر “الغاق السقطري” الذي يُعرف محليًّا باسم “اللوّه”، في منطقة خور العديد.

ونشرت الوزارة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطيور وهي تنتشر على شواطئ خور العديد.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعات كبيرة من طائر "الغاق السقطري" والذي يعرف محليا باسم "اللّوّه"، وذلك في منطقة خور العديد. ويتكاثر هذا الطائر في الجزر، ومنها السافلية وراس ركن والعاليه, ويبني عشَّه من غصون صغيرة وأعشاب بحرية يابسة، ويعتبر السمك غذاءه الرئيسي. pic.twitter.com/K2VS4UdKbC — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) January 13, 2023

وقالت الوزارة إن “الغاق السقطري” يتكاثر في عدد من الجزر القطرية، ومنها السافلية وراس ركن والعالية، مضيفة أنه يبني عشه من غصون صغيرة وأعشاب بحرية يابسة، ويُعَد السمك غذاءه الرئيسي.

ويُعَد الغاق السقطري طائرًا اجتماعيًّا من الطيور المتوسطة إلى الكبيرة، ويعيش في أسراب كبيرة، ويعشش على الحواف الصخرية وفي الجزر المليئة بالأعشاب البحرية.

والغاق السقطري يُعَد طائرًا متوطنًا في سقطرى والخليج العربي والساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية.