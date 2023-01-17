منوعات|رومانيا

بدلا من الرد على الأسئلة.. وزير ينام خلال لقاء مباشر (فيديو)

وزير الزراعة الروماني بيتري دايا
وزير الزراعة الروماني بيتري دايا (فيسبوك)
17/1/2023

فاجأ وزير الزراعة الروماني بيتري دايا مذيعة في قناة تلفزيونية محلية بالنوم خلال استضافته في لقاء مباشر عبر الهاتف.

وأظهر مقطع متداول المذيعة وهي توجه سؤالا للوزير بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على المزارعين في رومانيا، لكن الوزير لم يرد على السؤال وصدر عنه أصوات “شخير” دلالة على أنه يغط في نوم عميق.

وحاولت إحدى ضيفات القناة إخفاء ضحكها مما حدث من الوزير، فيما قالت المذيعة إنهم سيحاولون الاتصال بالوزير في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة مباشر