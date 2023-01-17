بدلا من الرد على الأسئلة.. وزير ينام خلال لقاء مباشر (فيديو)
17/1/2023
فاجأ وزير الزراعة الروماني بيتري دايا مذيعة في قناة تلفزيونية محلية بالنوم خلال استضافته في لقاء مباشر عبر الهاتف.
وأظهر مقطع متداول المذيعة وهي توجه سؤالا للوزير بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على المزارعين في رومانيا، لكن الوزير لم يرد على السؤال وصدر عنه أصوات “شخير” دلالة على أنه يغط في نوم عميق.
وحاولت إحدى ضيفات القناة إخفاء ضحكها مما حدث من الوزير، فيما قالت المذيعة إنهم سيحاولون الاتصال بالوزير في وقت لاحق.
وزير روماني🇷🇴 يفاجئ مذيعة "بالشخير والنوم العميق😴" على الهواء مباشرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/dzEnIxlAXb
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر