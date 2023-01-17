“انتهاك لحرمة الموتى”.. جلسة تصوير لصانعة محتوى في مقبرة بالعراق تثير غضبا واسعا (فيديو)

“انتهاك لحرمة الموتى”، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو متداول لصانعة محتوى متخصصة في الأزياء، أثناء إجرائها جلسة تصوير في مقبرة بالعاصمة بغداد.

المقطع المتداول لجلسة التصوير التي أُجريت في مقبرة الشيخ معروف، أثار انتقادات العديد من المدونين، وخلق جدلا على مواقع التواصل في العراق.

وتحت وسم #حاسبوا_الفاشونيستا، عبّر مدونون عن استنكارهم لهذا المقطع.

"انتهاك لحرمة الموتى".. جلسة تصوير لصانعة محتوى في مقبرة بـ #العراق تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/JijERkD3Sy — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 17, 2023

وقال الصحفي سيف عبد الوهاب “هل يُعقل جلسة تصوير على قبور المسلمين لا احترام ولا حرمة للأموات من أجل الشهرة؟ هذه ومن معها يجب أن يحاسَبوا”.

وغردت هبة النائب قائلة “استهتار الفاشونيستا وصل إلى مرحلة انتهاك الأموات. هل ستحاسَب على جرأتها لو أكو ضابط يحميها؟”.

وكتبت فرح العبيدي “حتى حرمة الأموات والمقابر استبيحت في هذا البلد. العراق إلى أين؟”.

ودوّنت نور “لو كان مجتمعنا واعيا مثقفا وتجاهل مثل هذا المحتوى ما تجرأت هذه النماذج وروجت لهذه السلع الضالة”.