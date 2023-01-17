افتتاح قرية سكنية لنازحين سوريين بدعم من الهلال الأحمر القطري و”آفاد” التركية (فيديو)

افتتح الهلال الأحمر القطري وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الثلاثاء، قرية سكنية للنازحين في مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وتضم قرية “التراحم” السكنية 36 شقة مبنية بتقنية الطوب المضغوط موزعة على 8 بنايات، وهي مزودة ببنية تحتية كاملة من شبكة مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وحدائق.

وتوفر القرية السكنية ظروف معيشة كريمة للعائلات الأكثر حاجة وتضررًا من الأرامل والأيتام النازحين إلى المخيمات.

د. محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية #الهلال_الأحمر_القطري وفريق عمل المكتب التمثيلي في #تركيا يقومون بزيارة ميدانية إلى الشمال #السوري لافتتاح قرية التراحم السكنية في مدينة #جرابلس التابعة لريف #حلب pic.twitter.com/aKbQcEA5YL — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) January 17, 2023

وحضر مراسم افتتاح قرية “التراحم” السكنية ممثلون للجهات الشريكة، وهي منظمة آفاد التركية والهلال الأحمر التركي والمجلس المحلي في جرابلس.

ووزّع وفد الهلال الأحمر القطري مساعدات شتوية على بعض الأسر السورية النازحة في مناطق تجمّع الخيام حول قرية التراحم السكنية.





وتأتي القرية السكنية ضمن سلسلة من المشروعات القطرية التركية لصالح النازحين في الداخل السوري، إذ وقّع الطرفان، في يوليو/تموز الماضي، اتفاقية لبناء قرية سكنية للنازحين في منطقة الباب شمالي سوريا.

وتبلغ تكلفة بناء مشروع القرية السكنية نحو 3.5 ملايين دولار، ومن المقرر إتمامه خلال عام.

ويقضي المشروع ببناء ألف منزل بمساحة 50 مترًا مربعًا في مدينة الباب داخل منطقة “درع الفرات”، وفق تنسيق مشترك بين الجهتين التركية والقطرية.

كما يتضمن المشروع بناء مسجد ومحال تجارية ومستوصف صحي ومدرسة ابتدائية.

وفد الهلال الأحمر القطري يشارك في توزيع حزم مساعدات شتوية على بعض الأسر السورية النازحة في مناطق تجمع الخيام حول قرية التراحم السكنية pic.twitter.com/Fw85vVMsnL — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) January 17, 2023

ويقطن أكثر من 4 ملايين شخص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غربي سوريا، يقيم نحو 3 ملايين منهم -غالبيتهم نازحون- في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1.1 مليون في شمال حلب.

وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسًا”، في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتصاعد المخاوف من تكرار سيناريو الشتاء الماضي.