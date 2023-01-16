مصرع 7 وإصابة 30 في حادث سير لحافلة تقل مشجعي نصف نهائي خليجي 25 (فيديو)

قال مصدر للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون من المشجعين العراقيين وهم في طريقهم إلى مباراة نصف نهائي خليجي 25 في البصرة.

وقع الحادث في محافظة ذي قار، وذكرت وسائل إعلام أن الحافلة التي كانت تقل المشجعين اصطدمت بشاحنة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والبصرة بسبب كثافة الضباب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي قوله إن “الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح”.

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم التعازي لعوائل ضحايا الحافلة التي تعرضت لحادث السير.

وجاء في بيان للاتحاد نشر عبر صفحته على فيسبوك “يتقدم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة التنظيميّة لخليجي 25 عدنان درجال، نيابة عن أسرة الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحية حادث مروري أثناء سفرهم من الناصرية إلى البصرة لمشاهدة مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه القطري التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25، تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته”.

ويعد هذا الحادث المروري الثاني خلال أيام البطولة، إذ سبق أن لقي مشجع عراقي مصرعه، وأصيب 3 عمانيين بجروح متفاوتة، أثناء توجههم من بغداد إلى البصرة لحضور مباراتي الحسم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.