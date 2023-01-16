جامعة سودانية تحذر طلابها من الذهاب إلى “العشش”.. ما القصة؟
16/1/2023
حذّرت إدارة شؤون الطلاب بالجامعة الوطنية في السودان طلابها كافة من الذهاب إلى “العُشش” المنتشرة حول الجامعة.
وقالت الإدارة في بيان لها إنها لاحظت ذهاب أعداد كبيرة من الطلاب لتناول ما أسمتها “المكيفات”.
وأشارت إلى وجود “ممارسات” داخل هذه “العشش” تتعارض مع لوائح الجامعة مثل التدخين وخلوة الطالبات بالطلاب البنين ولعب الورق، بحسب ما جاء في البيان.
وهددت إدارة الجامعة بفرض عقوبات على المخالفين.
يذكر أن الجامعة الوطنية تقوم بإلزام الطالبات كافة بارتداء الحجاب، والالتزام بالزي الرسمي للجامعة الذي يشتمل على “زي ساتر” بأكمام طويلة وغطاء رأس أسود مع الالتزام ما أمكن بعدم وضع مساحيق التجميل.
المصدر : الجزيرة مباشر