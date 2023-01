ثوان قبل الكارثة.. مسافر على الطائرة النيبالية المنكوبة يوثق لحظة سقوطها (فيديو)

وثق أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة، التي تحطمت صباح أمس الأحد وسط نيبال، بكاميرا هاتفه، الوضع داخل الطائرة قبل ثوان من تحطمها.

وأظهر المقطع المأخوذ من بث مباشر -فتحه الراكب عبر حساباته على مواقع التواصل- الركاب داخل الطائرة قبل أن تتحول الصورة إلى اللون الأسود عندما سقط الهاتف من يد صاحبه.

ووثق الفيديو لحظات الارتجاج القوي خلال السقوط وتعالي صراخ الركاب الذي لم يدم فترة طويلة بسبب قرب الطائرة من الأرض.

وأوضح الفيديو اندلاع النيران بعد تحطم الطائرة، كما أظهر مقطع آخر التُقط قرب مكان الحادث لحظة سقوط طائرة الركاب.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023