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ثوان قبل الكارثة.. مسافر على الطائرة النيبالية المنكوبة يوثق لحظة سقوطها (فيديو)

16/1/2023

وثق أحد ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة، التي تحطمت صباح أمس الأحد وسط نيبال، بكاميرا هاتفه، الوضع داخل الطائرة قبل ثوان من تحطمها.

وأظهر المقطع المأخوذ من بث مباشر -فتحه الراكب عبر حساباته على مواقع التواصل- الركاب داخل الطائرة قبل أن تتحول الصورة إلى اللون الأسود عندما سقط الهاتف من يد صاحبه.

ووثق الفيديو لحظات الارتجاج القوي خلال السقوط وتعالي صراخ الركاب الذي لم يدم فترة طويلة بسبب قرب الطائرة من الأرض.

وأوضح الفيديو اندلاع النيران بعد تحطم الطائرة، كما أظهر مقطع آخر التُقط قرب مكان الحادث لحظة سقوط طائرة الركاب.

وأعلنت السلطات النيبالية الأحد سقوط طائرة على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بخارى وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.

وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكبا ووجود عدد من الناجين.

وقال سودارشان بارتاولا المتحدث باسم خطوط “ياتي” إن 68 راكبا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بخارى الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي