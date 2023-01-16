تشاهدون اليوم 16 يناير/كانون الثاني على شاشة الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
القدس المحتلة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
مراسم تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد.
بيروت – لبنان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة تضامنية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
الخرطوم – السودان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة أمام مجمع المحاكم للتضامن مع نشطاء يحاكمون هناك.
غزة – فلسطين
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
عكار – لبنان
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
12شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم السمونية.
أثينا
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
جنازة الملك اليوناني السابق قسطنطين الثاني في كاتدرائية أثينا متروبوليتان.
لبنان
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال بشأن أزمة الكهرباء.
رام الله – فلسطين
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
مسيرة في جامعة بيرزيت للتنديد باغتيال الاحتلال شبانًا فلسطينيين.
تونس
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
طرابلس – ليبيا
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة لمطالبة رئيس المجلس الرئاسي بتجميد مجلسي النواب والدولة.
السودان
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
ندوة سياسية بعنوان الحوار السوداني وتداعيات الأزمة وإمكانية الوفاق الوطني.
ريف إدلب – سوريا
13:30بتوقيت مكة المكرمة
12 شتاءً قارسًا.. افتتاح دار لذوي الاحتياجات الخاصة تضم نحو 50 طفلًا بريف إدلب الغربي.
ألمانيا
13:30بتوقيت مكة المكرمة
كلمة لرئيس الوزراء البولندي خلال لقائه بالسياسي الألماني “فولفغانغ شوبلر”.
بروكسل
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمفوضية الأوربية.
بروكسل
15:00 توقيت مكة المكرمة
اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية بدول “مجموعة اليورو”.
البصرة
15:30 بتوقيت مكة المكرمة
رصد الأجواء بمحيط ملعب البصرة قبل مباراة نصف نهائي بطولة “خليجي 25”.
أنقرة
16:00بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أولم – ألمانيا
16:00بتوقيت مكة المكرمة
زيارة المستشار الألماني “أولاف شولتس” لشركة “هينسولدت” للصناعة الدفاعية.
لاهاي – هولندا
16:30 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة لوزيرة الخارجية الألمانية في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.
نيويورك
18:00بتوقيت مكة المكرمة
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن.
لندن – بريطانيا
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة في البرلمان البريطاني لوزارة المالية بشأن الوضع المالي والاقتصادي.
لندن – بريطانيا
18:30بتوقيت مكة المكرمة
بيان لوزير الدفاع أمام البرلمان البريطاني بشأن إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.
ستراسبورغ
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة لرئيسة البرلمان الأوربي.
لاهاي
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الهولندي ونظيرته الألمانية.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
دافوس – سويسرا
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون في عالم منقسم”.
البصرة – العراق
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
رصد الأجواء في ملعب الميناء الأولمبي الذي يشهد مباراة نصف نهائي بطولة “خليجي 25”.