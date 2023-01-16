تشاهدون اليوم 16 يناير/كانون الثاني على شاشة الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

القدس المحتلة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

مراسم تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد.

بيروت – لبنان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة تضامنية مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

الخرطوم – السودان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة أمام مجمع المحاكم للتضامن مع نشطاء يحاكمون هناك.

غزة – فلسطين

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

عكار – لبنان

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

12شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم السمونية.

أثينا

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

جنازة الملك اليوناني السابق قسطنطين الثاني في كاتدرائية أثينا متروبوليتان.

لبنان

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال بشأن أزمة الكهرباء.

رام الله – فلسطين

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

مسيرة في جامعة بيرزيت للتنديد باغتيال الاحتلال شبانًا فلسطينيين.

تونس

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

طرابلس – ليبيا

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة لمطالبة رئيس المجلس الرئاسي بتجميد مجلسي النواب والدولة.

السودان

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

ندوة سياسية بعنوان الحوار السوداني وتداعيات الأزمة وإمكانية الوفاق الوطني.

ريف إدلب – سوريا

13:30بتوقيت مكة المكرمة

12 شتاءً قارسًا.. افتتاح دار لذوي الاحتياجات الخاصة تضم نحو 50 طفلًا بريف إدلب الغربي.

ألمانيا

13:30بتوقيت مكة المكرمة

كلمة لرئيس الوزراء البولندي خلال لقائه بالسياسي الألماني “فولفغانغ شوبلر”.

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمفوضية الأوربية.

بروكسل

15:00 توقيت مكة المكرمة

اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية بدول “مجموعة اليورو”.

البصرة

15:30 بتوقيت مكة المكرمة

رصد الأجواء بمحيط ملعب البصرة قبل مباراة نصف نهائي بطولة “خليجي 25”.

أنقرة

16:00بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أولم – ألمانيا

16:00بتوقيت مكة المكرمة

زيارة المستشار الألماني “أولاف شولتس” لشركة “هينسولدت” للصناعة الدفاعية.

لاهاي – هولندا

16:30 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة لوزيرة الخارجية الألمانية في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.

نيويورك

18:00بتوقيت مكة المكرمة

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن.

لندن – بريطانيا

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة في البرلمان البريطاني لوزارة المالية بشأن الوضع المالي والاقتصادي.

لندن – بريطانيا

18:30بتوقيت مكة المكرمة

بيان لوزير الدفاع أمام البرلمان البريطاني بشأن إرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

ستراسبورغ

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة لرئيسة البرلمان الأوربي.

لاهاي

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الهولندي ونظيرته الألمانية.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

دافوس – سويسرا

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون في عالم منقسم”.

البصرة – العراق

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

رصد الأجواء في ملعب الميناء الأولمبي الذي يشهد مباراة نصف نهائي بطولة “خليجي 25”.