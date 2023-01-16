تبعثرت أسماكه على الطريق.. عراقيون ينجدون بائع سمك انقلبت سيارته (فيديو)
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجدة رجال عراقيين لبائع سمك انقلبت سيارته في حادث سير، فتناثرت منها الأسماك على الشارع.
ووثق الفيديو من مدينة السماوة حماسًا كبيرًا للعراقيين الذين تجمعوا لجمع الأسماك وسط إشادة من بائع السمك الذي وصف مبادرتهم بأنها “غيرة عراقية”.
وأظهر المقطع تبعثر كميات كبيرة من الأسماك على الطريق، وتجمهر الناس لجمعها وإعادتها إلى الصناديق.
وأعادت صفحات محلية وعدد من الحسابات نشر مقطع الفيديو الذي أظهر حرصا كبيرا على المساعدة.
🔴 بالفيديو |
عراقيون ينتخون لمساعدة صاحب سيارة انقلبت وهي تحمل سمك، في محافظة السماوة جنوبي العراق.#المثنى#العراق#السماوة pic.twitter.com/NUSc6WK171
— منتظر حسين🇮🇶 (@17Montazer) January 14, 2023
حادث سيارة حمل سمك في محافظة #السماوة #العراق pic.twitter.com/Kh8jqyhQqr
— ميديا (@mydy71541061) January 14, 2023