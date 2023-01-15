مصرع 40 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة في نيبال (فيديو)

قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني في نيبال جاجاناث نيرولا إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وأوضح المسؤول النيبالي أن عمليات الإنقاذ مستمرة، وأن الأجواء قبل الحادث كانت “صافية”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، بينما تجمّع عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة التي كان على متنها 72 شخصا.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة “ييتي” للطيران سودارسهان بارتولا لوكالة الصحافة الفرنسية “كان على متن الطائرة 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم” مضيفا “فِرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي قوله إن الطائرة ذات المحركين من طراز (إيه تي آر 72) أقلعت من العاصمة كاتمندو.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم ومن بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.