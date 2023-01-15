تشاهدون اليوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تعز – اليمن

10.30 توقيت مكة المكرمة

رصد آراء عدد من الأهالي بشأن الوضع الاقتصادي المتردي في ظل موجة الغلاء والبطالة

غزة – فلسطين

12.00 توقيت مكة المكرمة

احتفالية لإحياء اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني

بيروت – لبنان

12.30 توقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيم مار إلياس في ظل المنخفض الجوي

تونس

13.00 توقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول

الخرطوم – السودان

14.00 توقيت مكة المكرمة

تظاهرات دعت لها مجموعة “غاضبون بلا حدود” رفضا للاتفاق الإطاري وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

ريف إدلب – سوريا

14.00 توقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاءً قارساً.. جولة في مخيم النصر للنازحين لرصد صعوبات الحياة

دافوس – سويسرا

14.45 توقيت مكة المكرمة

مظاهرة يشارك فيها المئات من نشطاء المناخ قبل بدء الملتقى الاقتصادي العالمي

الضفة الغربية

15.30 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال “علي الحروب” المصاب بالسرطان

الضفة الغربية

17.00 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الشهيد “يوسف صبح” من مدينة جنين

الخرطوم – السودان

17.30 توقيت مكة المكرمة

مظاهرات في منطقة بري للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين

العراق

18.00 توقيت مكة المكرمة

جولة في كورنيش البصرة لرصد فعاليات مصاحبة لبطولة “خليجي 25”

سوريا

18:30 توقيت مكة المكرمة

إثنا عشر شتاءً قارساً.. رصد أحوال النازحين في مخيمات ريف عفرين

واشنطن

19.00 توقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن

لندن- بريطانيا

19:00 توقيت مكة المكرمة

وقفة لأوكرانيين أمام مقر الحكومة البريطانية للمطالبة بإرسال مساعدات لمواجهة الشتاء ومعدات عسكرية