انخفاض تعداد سكان كوريا الجنوبية للعام الثالث على التوالي في 2022

كشفت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن انخفاض تعداد السكان عام 2022، واستمرار اتجاهه التنازلي للعام الثالث على التوالي.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع عدد (الأسر المكونة من شخص واحد) نحو 10 ملايين أسرة، وهو ما يمثل 41% من إجمالي 23 مليونا و705 آلاف و814 أسرة. وتُعرّف الأسرة المكونة من شخص واحد على أنها شخص يعيش بمفرده تماما في منزل مستقل.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إن تعداد السكان المسجلين في البلاد بلغ 51 مليونا و439 ألفا و38 نسمة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بانخفاض بلغت نسبته 0.39%، مقارنة بتعداد السكان في 2021، وفق وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

واستحوذت الأسر المكونة من شخص واحد، بالإضافة إلى الأسر المكونة من شخصين، على 65.2% من إجمالي عدد الأسر في البلاد.

وحسب الجنس، تقلص عدد السكان الذكور للعام الرابع على التوالي ليبلغ 25 مليونا و636 ألفا و951 نسمة بينما انخفض عدد الإناث لمدة عامين على التوالي ليبلغ 25 مليونا و802 ألف و87.

وحسب العمر، كانت نسبة الأشخاص في الخمسينات هي الأكبر حيث بلغت 16.7%، وشكّل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر نسبة 18% من السكان.

وأظهرت البيانات أنه من بين 17 مدينة وإقليما في كوريا الجنوبية، أبلغت 5 مدن فقط عن زيادة في عدد السكان في عام 2022.

وفي عام 2021، سجلت كوريا الجنوبية أول انخفاض في تعداد السكان على أساس سنوي.