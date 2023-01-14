مشروب البصل.. وصفة رائجة على “تيك توك” تكشف خلل النظام الصحي الأمريكي (فيديو)

انتشر عبر تطبيق “تيك توك” ما قيل إنه “حل سحري” للتخلص من عوارض الزكام، ألا وهو عصير البصل؛ لكن بعيدًا عن النجاح الذي حققته هذه الوصفة، يعتبر الخبراء أن رواجها يمثل مؤشرًا على أن ملايين الأمريكيين محرومون من شراء الأدوية المناسبة.

وحصدت مقاطع فيديو تروّج لهذا المشروب المؤلف من ماء وشرائح من البصل، عشرات الملايين من المشاهدات على المنصة رغم عدم وجود أي إثبات علمي لفعاليته.

وتقول عالمة الأوبئة في جامعة إيلينوي في شيكاغو كاثرين والاس إن “البصل لن يؤذي أحدًا، لكن على أيّ شخص أن يستشير متخصّصًا عندما يصاب بمرض”.

وأضافت للوكالة الفرنسية “أخشى أن يُقدِم بعض الناس على تناول شراب البصل فقط من دون تلقي العلاج المناسب، فيساهمون تاليًا في نشر فيروس كورونا أو الإنفلونزا في محيطهم”.

ويحظى “المشروب السحري” بإشادة من مستخدمي تيك توك الذين يكتبون تعليقات تؤكد فعاليته في وضعهم. ويمكن أن يكون نجاح هذه الوصفة ناجمًا ببساطة عن التأثير الذي تحدثه الأدوية الوهمية.

خوارزمية

ويشكل نجاح مقاطع الفيديو المتعلقة بمشروب البصل مؤشرًا على انتشار المعلومات الصحية غير الدقيقة عبر تيك توك. وقد يكون لنجوم العالم الافتراضي تأثير ضارّ في صحة المستخدمين من خلال تطرقهم لمواضيع صحية بدءًا من اللقاحات وصولًا إلى مسألة الإجهاض.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأكثر انتشارًا -حصد نحو 3 ملايين مشاهدة- تروّج امرأة تعرّف نفسها بأنّها “ابنة الطبيعة الأم” لمشروب البصل، وتدعو المستخدمين إلى ترك العصير يتخمّر بضع ساعات حتى تزداد فعاليته.

وأوضح ناطق باسم تيك توك للوكالة الفرنسية أن مقاطع الفيديو عن مشروب البصل لم تُحذف من المنصة لأن الشبكة الاجتماعية لم تصنّفها ضمن المحتوى الذي “قد يحمل أضرارًا للمستخدمين”.

وتلاحظ المتخصصة في المعلومات المضللة المنتشرة عبر تيك توك آبي ريتشاردز، أن “العلاجات السحرية تستقطب بصورة كبيرة المستخدمين الذين يعتقدون أن الحل يصبح فعّالًا أكثر كلما كان مؤلمًا وصعبًا”.

وتقول “إن الحلول البسيطة للمشكلات المعقدة تنتشر كثيرًا في تطبيقات خوارزمياتها قائمة على مشاركة المحتوى مثل تيك توك”، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وسهلة التوافر، في حين أن العلاج الصحي الفعلي ليس كذلك”.

مشروب البصل يطرح جدلا حول انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر تيك توك وتأثيرها في الصحة (غيتي)نظام الرعاية الصحية

وتُعتبر هذه المسألة دقيقة للشبكات الاجتماعية والمنصات التي تسعى لإيجاد توازن مناسب بين مكافحة المعلومات المضللة وحرية التعبير.

وتوضح آبي ريتشاردز أن الإشراف المفرط على مقاطع الفيديو المتعلقة بمشروب البصل يمكن أن يعزز فكرة أن هذا النوع من العلاج يخضع للرقابة، مشيرةً إلى أن تيك توك يمكنه بدل ذلك ضمان أن تكون المعلومات الدقيقة الموثوق بها في شأن المواضيع الصحية “موجودة في المنصة ومُتاحة للمستخدمين وجذّابة”.

ويعيش نحو 30 مليون أمريكي، أي 9% من السكان، من دون تأمين صحي، حسب إحصاءات رسمية، في حين تُعتبر الخدمات الصحية هناك باهظة التكلفة. ويحظى ملايين آخرين من الأمريكيين بحد أدنى من التأمين.