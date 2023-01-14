مصمم السيارة الأفغانية يتحدث للجزيرة مباشر عن تجربته في تصنيعها (فيديو)

تحدث المهندس محمد رضا محمدي، مصمم السيارة الأفغانية (Mada 9) التي انتشرت لها تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجربته الفريدة رغم قلة الموارد في بلده.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الجمعة “قمت بتصميم هيكل السيارة وعكف على تنفيذه فريق محلي بالكامل”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعانته ببعض القطع (الميكانيكية) من شركات سيارات أخرى”.

وأضاف أن كل شيء يخص الهيكل الخارجي كان أفغانيًا بالكامل، من التصميم إلى الأبواب والزجاج والدهان والقطع المكملة.

وتحدث عن استخدام الفريق لمحرك من شركة تويوتا اليابانية، معربًا عن أمله في أن يكون لهم القدرة في المستقبل على صنع محرك أفغاني بالكامل.

"صنع في أفغانستان 🇦🇫 " .. مصمم السيارة الأفغانية للجزيرة مباشر: الهيكل الخارجي للسيارة من صناعتنا #المسائية #أفغانستان pic.twitter.com/M8KBiNwiTD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2023

وكان محمدي أفاد في وقت سابق أن رحلة تصنيع وتجميع السيارة (Mada 9) استمرت 5 أعوام، مشيرًا إلى أن العمال لم يتقاضوا مرتبات طوال هذه المدة.

وأوضح أن كلفة عمليات التصنيع بلغت نحو 50 ألف دولار، متمنيًا تصنيع المزيد من السيارات وإنتاجها محليًّا.

ووفقًا لصحيفة (التلغراف) البريطانية، فقد وُضع تحت هيكل السيارة المستوحى من سيارة “بوغاتي” الشهيرة، محرك من شركة تويوتا، تم تعديله وجعله هجينًا ليصرف لتر بنزين واحد فقط في كل 100 كيلومتر.

وبثت شركة (ENTOP) المصنعة للسيارة صورًا ولقطات لمراحل تصنيع وإنتاج أول سيارة محلية.

ويأمل محمدي أن يعرض السيارة في معرض الدوحة هذا العام في قطر، وأن يتمكن في النهاية من وضع محرك كهربائي مصنوع في أفغانستان.