أشبه بكعكة “دونتس”.. تلسكوب هابل يسجل اللحظات الأخيرة لنجم يبتلعه ثقب أسود (شاهد)

في لحظة نادرة الحدوث، استطاع تلسكوب هابل الفضائي أن يرصد لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم في الفضاء على بعد 300 مليون سنة ضوئية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الجمعة مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات، يحاكي اللحظة ويسجل اللحظات الأخيرة للنجم قبل أن يبتلعه ثقب أسود في مشهد لا يتكرر غالبًا إلا كل 100 ألف عام.

وقالت ناسا في بيان، إن النجم الذي ابتلعه الثقب الأسود يبعد عنا حوالي 300 مليون سنة ضوئية، إلا أن تلسكوب هابل الفضائي استطاع عبر استخدام الأشعة فوق البنفسجية التقاط صور الحدث وتحليلها من أجل تكوين الصورة كاملة.

Astronomers using @NASAHubble have recorded a star’s final moments as it gets gobbled up by a black hole. Stellar shredding like this happens only a few times in every 100,000 years in any given galaxy with a supermassive black hole center: https://t.co/ZhZK4MRK1n #AAS241 pic.twitter.com/GWuL4wJVmF

— NASA (@NASA) January 13, 2023