أشبه بكعكة “دونتس”.. تلسكوب هابل يسجل اللحظات الأخيرة لنجم يبتلعه ثقب أسود (شاهد)

في لحظة نادرة الحدوث، استطاع تلسكوب هابل الفضائي أن يرصد لحظة ابتلاع ثقب أسود لنجم في الفضاء على بعد 300 مليون سنة ضوئية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أمس الجمعة مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات، يحاكي اللحظة ويسجل اللحظات الأخيرة للنجم قبل أن يبتلعه ثقب أسود في مشهد لا يتكرر غالبًا إلا كل 100 ألف عام.

وقالت ناسا في بيان، إن النجم الذي ابتلعه الثقب الأسود يبعد عنا حوالي 300 مليون سنة ضوئية، إلا أن تلسكوب هابل الفضائي استطاع عبر استخدام الأشعة فوق البنفسجية التقاط صور الحدث وتحليلها من أجل تكوين الصورة كاملة.

Astronomers using @NASAHubble have recorded a star’s final moments as it gets gobbled up by a black hole. Stellar shredding like this happens only a few times in every 100,000 years in any given galaxy with a supermassive black hole center: https://t.co/ZhZK4MRK1n #AAS241 pic.twitter.com/GWuL4wJVmF — NASA (@NASA) January 13, 2023

أشبه بكعكة “الدونتس”

والتقطت عدسات التلسكوب هابل كمية من الضوء والغاز الهائل المنبعث والمتدفق على شكل قطعة كعك أو حلوى (الدونتس)، تدور في حركة دائرية حول أحد الثقوب السوداء.

وتتسبب جاذبية الثقب الأسود في تمزق أي نجم يقترب منه، إذ إن المادة التي يتكون منها النجم تتفكك ثم تدور بسرعة كبيرة حول الثقب الأسود قبل أن يبتلع جزءًا منها إلى الأبد.

ونادرًا ما تكون هذه الظاهرة المسماة “تمزق المد والجزر” مصحوبة بانبعاث دفق ضوئي قوامه جسيمات، ويتأتى هذا الدفق من مادة النجم ويكون عابرًا وينتقل بسرعة قريبة من الضوء.

وأضافت ناسا أن هذا الحدث يعد فرصة هامة للعلماء، ليحصلوا من خلاله على فهم أدق لطبيعة عمل الثقوب السوداء ومراقبة الظواهر الفلكية المرتبطة بها عن كثب.

News from #AAS241! Hubble recorded a star's final moments as it was ripped apart and eaten up by a black hole – getting twisted into a donut-like shape in the process. Find out more: https://t.co/CEGLVP2Nly pic.twitter.com/QUbdp6RpNa — Hubble (@NASAHubble) January 12, 2023

ويعتبر تلسكوب هابل الفضائي الذي أطلق إلى مداره حول الأرض في 24 أبريل/نيسان عام 1990، أحد أهم إنجازات البشر الفلكية.

وما زال هابل يعمل في مداره الذي يرتفع عن الأرض قرابة 600 كيلومتر، ويكمل دورة واحدة حولها كل 100 دقيقة، وقد أسهم بشكل كبير في اكتشاف الكثير من حقائق الكون حولنا.