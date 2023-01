تفاعل معه الملايين.. ماذا قال إيلون ماسك عن حضارة مصر القديمة؟ (فيديو)

بملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، أثار إيلون ماسك، مالك شركة تويتر والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، ردود فعل واسعة بعد نشره مقطعًا مصورًا يستعرض دهاليز معبد حتحور في قرية دندرة بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وعلّق ماسك على المقطع بالقول إن مصر القديمة كانت رائعة، وأتبع تعليقه برمز تعبيري يشير إلى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة.

وردًّا على تغريدة ماسك، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط على حسابها في تويتر “تعال وانضم إلينا، واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عنخ آمون.. إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر ترحب بك”

. @elonmusk you bet! Come join us unravel more untold stories about #AncientEgypt at the Grand Egyptian Museum #GEM with the full & never-before-seen collection of king Tutankhamun…It’s an unparalleled experience & #Egypt welcomes you 🇪🇬. https://t.co/sFYLs2CMrE

بينما رد الفنان الكوميدي محمد هنيدي على تغريدة ماسك بالقول “تعال إلى مصر يا رجل، وسأكون مرشدك الشخصي”

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإبداء إعجابه وترحيبه بماسك عبر رموز تعبيرية تشي بالقبول والترحاب.

أما الإعلامي شريف عامر، فرد على ماسك بالقول “كل شيء لا يزال موجودًا هناك، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من سيارات تسلا لتستخدمها”.

All is still there, You can come check it out.

And We even have few teslas for you to use😉

— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) January 12, 2023