تفاعل معه الملايين.. ماذا قال إيلون ماسك عن حضارة مصر القديمة؟ (فيديو)

بملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، أثار إيلون ماسك، مالك شركة تويتر والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، ردود فعل واسعة بعد نشره مقطعًا مصورًا يستعرض دهاليز معبد حتحور في قرية دندرة بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وعلّق ماسك على المقطع بالقول إن مصر القديمة كانت رائعة، وأتبع تعليقه برمز تعبيري يشير إلى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة.

وردًّا على تغريدة ماسك، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط على حسابها في تويتر “تعال وانضم إلينا، واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عنخ آمون.. إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر ترحب بك”

.@elonmusk you bet! Come join us unravel more untold stories about #AncientEgypt at the Grand Egyptian Museum #GEM with the full & never-before-seen collection of king Tutankhamun…It’s an unparalleled experience & #Egypt welcomes you 🇪🇬. https://t.co/sFYLs2CMrE — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) January 13, 2023

بينما رد الفنان الكوميدي محمد هنيدي على تغريدة ماسك بالقول “تعال إلى مصر يا رجل، وسأكون مرشدك الشخصي”

Come to Egypt man, I'll be your personal guide — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) January 13, 2023

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإبداء إعجابه وترحيبه بماسك عبر رموز تعبيرية تشي بالقبول والترحاب.

أما الإعلامي شريف عامر، فرد على ماسك بالقول “كل شيء لا يزال موجودًا هناك، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من سيارات تسلا لتستخدمها”.

All is still there, You can come check it out.

And We even have few teslas for you to use😉 — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) January 12, 2023

وطالب عدد من الناشطين مسؤولي السياحة في مصر بأن يستغلوا فرصة تعليق الملياردير الشهير في الترويج للسياحة، عبر دعوته -بشكل رسمي- لجولة في البلاد

لو عندنا مسؤول بيفهم هيشير كلام الراجل ده ويجيبه أسبوع ع نفقة الدولة يروق عليه ويستغل شهرته والدعاية اللي ممكن يعملها لينا ونستغل قطاع السياحة شوية https://t.co/DkBTp5mVKh — غااندى 👓✨⁦ (@Ahmedhashim_14) January 13, 2023

بينما رأى آخرون أن القطاع السياحي في مصر الذي يعاني منذ فترة طويلة، لن يزدهر عبر هذا النوع من دعوة المشاهير لزيارة المعالم السياحية المصرية، وإنما عبر حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية من أجل عودة الثقة في مصر بوصفها وجهة سياحية متميزة حول العالم.

السياحة مش حتتحسن لما إيلون ماسك يزور مصر ويطلع الهرم. ماسك لما ييجي حتتفرش له الأرض ورد ومحدش حينصب عليه وهو راكب الجمل!

السياحة حتتحسن لما السائح العادي يلاقي مصداقية وأمان ويبقى عايز يرجع تاني.

التفكير بتاع لو ماسك زار مصر، فيه مليون أمريكي حينبهروا ويقلدوه دة خلص سنة ١٩٧٨! — Zakovich (@AhmedZaky) January 13, 2023

ويقع معبد دندرة على بُعد نحو 55 كيلومترًا شمال الأقصر على شاطئ النيل الغربي، ويُعَد أحد أهم المعابد المصرية القديمة، وأنشئ في عصر الأسرة الرابعة لـ حتحور “إلهة الحب والعطاء والرقص والموسيقى والأمومة”، حسب اعتقاد قدماء المصريين.

صفح تسفه من كل حاجة ..واحد زي إيلون ماسك بيشيد بآثار مصر .مش احنا اللي رحنا من نفسنا كدة قلنا له تعالي .. قلبوا الموضوع لكوميك و هيهيهي و لم لايكات و شيرز … و أكيد خاف كمان يحط في السكرين شوت رد سيادة الوزيرة و هي بتقول نفس الكلام عشان صفحته متتقفلش .. #الدونية في أبهي صورها pic.twitter.com/um8evKnyTt — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 13, 2023

الدكتوره #رانيا_المشاط بترد على تغريدة #إيلون_ماسك لكن فين القائمين على ملف السياحة عارفين لو وجهنا دعوة للسيد إيلون ماسك للحضور ومشاهدة آثار مصر القديمة.. ماذا سيكون مردودها على السياحة.. "ايلون يتابعه مليارات البشر" فرصة من ذهب 👏🏻🇪🇬 pic.twitter.com/8AZbM5ZBQd — مصريون 🇪🇬🇸🇦 (@eg_saudi) January 13, 2023

هو ايلون ماسك ده لو كان فى مصر فرضا لا قدر الله ،، كان ايه مستوى الضغوط وايه اللى كان ممكن يتمارس عليه عشان يشخلل ويكمل ؟!😏 pic.twitter.com/lCbLxJPioC — 🇪🇬KEMET🇪🇬 (@DashDas84990808) January 13, 2023