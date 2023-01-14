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تفاعل معه الملايين.. ماذا قال إيلون ماسك عن حضارة مصر القديمة؟ (فيديو)

إيلون ماسك (رويترز)
14/1/2023-|آخر تحديث: 14/1/202307:01 PM (مكة المكرمة)

بملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، أثار إيلون ماسك، مالك شركة تويتر والرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، ردود فعل واسعة بعد نشره مقطعًا مصورًا يستعرض دهاليز معبد حتحور في قرية دندرة بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وعلّق ماسك على المقطع بالقول إن مصر القديمة كانت رائعة، وأتبع تعليقه برمز تعبيري يشير إلى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة.

وردًّا على تغريدة ماسك، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط على حسابها في تويتر “تعال وانضم إلينا، واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عنخ آمون.. إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر ترحب بك”

بينما رد الفنان الكوميدي محمد هنيدي على تغريدة ماسك بالقول “تعال إلى مصر يا رجل، وسأكون مرشدك الشخصي”

وعلّق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإبداء إعجابه وترحيبه بماسك عبر رموز تعبيرية تشي بالقبول والترحاب.

أما الإعلامي شريف عامر، فرد على ماسك بالقول “كل شيء لا يزال موجودًا هناك، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك، ولدينا عدد قليل من سيارات تسلا لتستخدمها”.

وطالب عدد من الناشطين مسؤولي السياحة في مصر بأن يستغلوا فرصة تعليق الملياردير الشهير في الترويج للسياحة، عبر دعوته -بشكل رسمي- لجولة في البلاد

بينما رأى آخرون أن القطاع السياحي في مصر الذي يعاني منذ فترة طويلة، لن يزدهر عبر هذا النوع من دعوة المشاهير لزيارة المعالم السياحية المصرية، وإنما عبر حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية من أجل عودة الثقة في مصر بوصفها وجهة سياحية متميزة حول العالم.

ويقع معبد دندرة على بُعد نحو 55 كيلومترًا شمال الأقصر على شاطئ النيل الغربي، ويُعَد أحد أهم المعابد المصرية القديمة، وأنشئ في عصر الأسرة الرابعة لـ حتحور “إلهة الحب والعطاء والرقص والموسيقى والأمومة”، حسب اعتقاد قدماء المصريين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل