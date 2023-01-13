جريمة غامضة.. 4 مسلحين يخطفون شابًّا في وضح النهار بفرنسا (فيديو)

اختطف 4 مسلحين شابًّا، يوم الأحد، في ضاحية باريس الشرقية (فيلباريسي) من الشارع في وضح النهار، من دون أن تتمكن الشرطة من الوصول إلى الضحية ولا الخاطفين.

وقالت الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إن المدعي العام فتح تحقيقا في الواقعة من دون أن تتمكن الشرطة من التوصل لأي معلومات. ولم ترِد أخبار جديدة حتى اليوم الجمعة.

🔴 Seine-et-Marne : Un homme enlevé et mis de force dans le coffre d'une voiture par des ravisseurs armés à Villeparisishttps://t.co/ggFlmRqqbS — Actu17 (@Actu17) January 8, 2023

وأظهر فيديو التقطه أحد السكان من نافذة منزله 4 رجال يحملون أسلحة ثقيلة وهم يجبرون شخصًا على الدخول في صندوق سيارة من نوع (رونو ميغان).

وحذر رئيس النيابة جان بابتيست بلادير، من بث بعض وسائل الإعلام للمقطع، معتبرًا أن ذلك “يشكل خطرا على حياة الضحية”.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، إن مُلتقط الفيديو اتصل بالشرطة في الساعة 9 من صباح الأحد، فالتحقت بساحة (بلاص دو ليليزي) وسط المدينة، مكان الواقعة.

وأفادت بأنها وجدت هاتفا محمولا في مكان الواقعة لكنها لم تجد أثرًا للخاطفين أو المخطوف، رغم أن بعض لقطات الفيديو أظهرت بوضوح وجه الضحية ووجه خاطف لم يضع عليه قناعًا.

وقاوم الضحية بإصرار محاولًا الفرار من بين أيدي الخاطفين، إلا أنهم تمكنوا من وضعه في الصندوق الذي خرج منه مجددًا قبل أن يسددوا لكمات لوجهه وركلات لرأسه ويغلقوا الصندوق وينطلقوا مسرعين.

وأفادت صحف محلية أن الواقعة أصابت السكان بالصدمة، خصوصا أن القصة لا زالت لغزًا محيّرًا بعد أيام من وقوعها.

وندد السكان المحليون، وفق لوباريزيان، بانتشار تهريب المخدرات وقطع غيار السيارات في البلدة البالغ عدد سكانها 27 ألف نسمة.

وأفاد التقرير وفق عدد من السكان أن خوفهم من تجار المخدرات والمهربين يجعلهم يكررون عند كل حادثة عبارات “لم نر شيئا ولم نسمع شيئا”، مستنكرين أن يصل الأمر إلى حد الخطف.