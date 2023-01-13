المصارع الأمريكي كيفن لي يعلن اعتناقه الإسلام (فيديو)

أعلن المصارع الأمريكي كيفن لي عن اعتناقه الدين الإسلامي، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة في حياته.

وقال خلال مقابلة مع قناة شبكة “إي إس بي إن” (ESPN) الرياضية “لقد تحولت إلى الإسلام وقبلت حقًا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائمًا وحيدًا أدخلني الإسلام نوعًا ما في أخوّة (مع المسلمين)”.

وأضاف لي “أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر جيدًا بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس”.

بعد أكثر من عام.. مصارع أمريكي يعلن اعتناقه للإسلام ☪ ، ما السبب؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lH9DLkUVLP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2023

وعن مدير أعماله الجديد علي عبد العزيز قال كيفن لي “علي هو شخص أعرفه منذ سنوات، لقد تدربنا معًا، ونكن احترامًا عميقًا لبعضنا بعضًا، ولديه الكثير من العلاقات في هذا النوع من الرياضة، لذلك نجحت الشراكة”.

وكان المصارع الروسي عمر كونكاباييف نشر صورة تجمعه مع لي في أغسطس/آب الماضي عبر حسابه على إنستغرام، وقال إنه شعر بالفرح لمعرفة أنه أصبح مسلمًا منذ 3 أشهر.

واعتنق كيفن لي الإسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنه أعلن عن إسلامه مؤخرًا.

وأشار إلى أنه سيطلق بودكاست قريبًا، ويتحدث فيه عن تجربة اعتناق الإسلام.

وكتب على حسابه في مواقع التواصل “منذ أن أعلنت اعتناقي للإسلام، دعمني الكثير من الأشخاص، شاهدت جميع الرسائل والمكالمات، وشعرت بحبكم لي، أنا مسرور بكوني على الطريق الصحيح”.