شاهد: نزيل غاصب يقتحم فندقا بسيارته بسبب فقدانه لحاسوبه

اقتحم نزيل غاضب فندقًا في الصين بسيارته، الثلاثاء، فدمر كل ما جاء أمامه في باحة الفندق الفخم، وتسبب في فوضى عارمة، ولكن لم تسجّل في الحادث أيّ إصابات بشرية.

وأوضحت فيديوهات صوّرها عاملون في فندق سنترال هوتيل في شنغهاي الصينية، اختباء النزلاء والعاملين خلف أعمدة الفندق وجدرانه خوفًا من هذا السائق المتهوّر.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

— Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023