شاهد: نزيل غاصب يقتحم فندقا بسيارته بسبب فقدانه لحاسوبه

اقتحم نزيل غاضب فندقًا في الصين بسيارته، الثلاثاء، فدمر كل ما جاء أمامه في باحة الفندق الفخم، وتسبب في فوضى عارمة، ولكن لم تسجّل في الحادث أيّ إصابات بشرية.

وأوضحت فيديوهات صوّرها عاملون في فندق سنترال هوتيل في شنغهاي الصينية، اختباء النزلاء والعاملين خلف أعمدة الفندق وجدرانه خوفًا من هذا السائق المتهوّر.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK — Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023

وحاول السائق الذي يدعى (تشين) اقتحام الفندق عبر البوابة الزجاجية بسيارته، إلا أن الباب ظل حاجزا في وجهه ليعيد الكرّة ويُهشم البوابات الزجاجية ويتمكن من الدخول والتجول في البهو الفسيح بأريحية.

وتجمّع موظفو الفندق على السيارة بعد توقّفها وحاولوا فتح الأبواب للتأكد من سلامة السائق، وإخراجه من سيارته التي لحق بها الضرر.

وأُلقي القبض على السائق البالغ من العمر 28 عامًا، وكشفت التحقيقات الأولية أنه كان منزعجًا من فقدان حاسوبه أثناء إقامته في الفندق.

وكان الشاب قد دخل في نزاع مع موظفي الفندق بسبب جهاز الحاسوب المفقود بعد تأكيدهم أن الفندق لا يعلم عنه شيئًا، وقال موظفون لوكالة فرانس برس إنه “سُرق وعُثر عليه خارج الفندق”.