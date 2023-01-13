“إمام الدعاة”.. قطعة إملائية عن الشعراوي تثير جدلًا في مصر وفتح تحقيق بالواقعة

ما زال الشيخ محمد متولي الشعراوي حديث منصات التواصل، بعد أيام من الحديث عن عمل في المسرح القومي يعرض لجوانب من سيرته، لكن هذه المرة جاءت من خلال قطعة إملاء بامتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي.

حمل النص ومضة تعريفية بسيرة الشعراوي، وبعنوان “إمام الدعاة”، وهو لقب اشتُهر به الراحل طويلًا وعنوان مسلسل أنتجته مدينة الإنتاج الإعلامي (حكومية)، عام 2003.

وتداول ناشطون صورًا لقطعة إملائية -التي اختارتها إدارة الساحل التعليمية، (بالعاصمة المصرية القاهرة) لاختبار الطلاب- محتفين بسيرة الشيخ الذي رحل قبل نحو 25 عامًا.

وورد في نص القطعة الإملائية “الشعراوي، إمام الدعاة وأشهر علماء المسلمين في العصر الحديث، أحبّه الناس لبساطة أسلوبه، والدليل على ذلك أنه عندما فسّر القرآن الكريم فهمه الجاهل والعارف، وبالرغم من أنه رحل عن عالمنا، فإنه ما زال حيًا بعلمه لأن المال يفنى والعلم يبقى”.

زهد في المناصب وتفرغ للدعوة.. #الشعراوي إمام عصره الذي ذاع صيته بالعالم الإسلامي والتفت ملايين حول الشاشات تتابع خواطره pic.twitter.com/XnkLXZOhBc — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2023

وهاجم الإعلامي خالد منتصر النص الإملائي وما يحمله من “الطيف الديني المميِز”، على حد تعبيره، مشيرًا -عبر فيسبوك- إلى أن المنطقة التابع لها الامتحان تحوي نسبة كبيرة من الأقباط، وفق قوله.

وأضاف “التعليم في الدولة المدنيّة يتعامل مع الوجدان المشترك الجمعي الوطني ويصنعه ويرسخ المواطنة، يعني لا قطعة إملاء عن الشعراوي، ولا قطعة إملاء عن البابا شنودة في مدرسة تابعة للدولة وليست مدرسة دينيّة”.

في السياق، أعلن إبراهيم أنور مدير إدارة الساحل التعليمية فتح تحقيق على الفور، وتحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية لفحص القطعة الإملائية، وفق موقع إلكتروني محلي.

وذكر موقع ثانٍ أن الإدارة التعليمية ذاتها نقلًا عن أنور أن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وسيُحاسب واضعها إن كان متعمدًا، حسب تعبيره.

وعبّر مدونون عن استيائهم من فتح تحقيق لمجرد أن القطعة الإملائية تناولت قصة الشيخ الشعراوي، وطالب بعضهم بالتحقيق مع مدير الإدارة نفسه بسبب تصريحاته الأخيرة، التي عدّوها لا تصدر من قيادي بوزارة التعليم.

وذكر ناشطون بأنه لا مانع من تطرق القطعة لأي شخصيّة -مسلمة أو مسيحيّة- دون تمييز، وعدّها آخرون جزءًا من حملة الهجوم الأخيرة على الشعراوي.

وقبل أيام، تصدّر وسم #الشعراوي منصات التواصل في مصر، على خلفية هجوم بعض الإعلاميين على الشيخ بعد تداول نبأ إنتاج عمل مسرحي عنه.