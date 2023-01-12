“ناسا” تكتشف كوكبا بحجم الأرض قد يكون صالحا للحياة (فيديو)

رصدت بعثة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم صغير على بعد حوالي 100 سنة ضوئية.

ومن المحتمل أن يكون الكوكب، المسمى “TOI 700 e”، صخريًا، ويبلغ حجمه 95% من حجم الأرض.

والجرم السماوي الذي تم اكتشافه هو رابع كوكب يتم اكتشافه يدور حول النجم القزم الصغير “M TOI 700″، ويمكن أن يكون مكانًا صالحًا للعيش، أي أنه في منطقة تقع على مسافة تجعل من المحتمل وجود مياه سائلة على سطحه.

وكان العلماء قد اكتشفوا سابقًا 3 كواكب حول النجم المذكور تسمى “TOI 700 b” و”c” و”d”، وجميعها توجد في المنطقة التي قد تكون صالحة للحياة.

وقالت إميلي غيلبرت، زميلة ما بعد الدكتوراه، في مختبر الدفع النفاث التابع لـ”ناسا” في جنوب كاليفورنيا، التي قادت الاكتشاف: “هذا واحد من الأنظمة القليلة التي تحتوي على كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للحياة”، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.