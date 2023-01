“ضربتان في الرأس توجع”.. عامل في ورشة يصيب مالكها مرّتَين بعمود حديدي (فيديو)

“ضربتان في الرأس توجع”.. مثل شعبي شهير وجد طريقه إلى الواقع في ورشة لإصلاح السيارات في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بعد أن تسبب عامل فيها بإصابة صاحبها مرتين متتاليتين برافعة حديدية.

في مشهد “مبكٍ مضحك” التقطته كاميرا المراقبة من محل لبيع إطارات السيارات وإصلاحها، ظهر صاحب الورشة وهو يتلقى الضربة تلو الأخرى داخل ورشته.

Descobrimos quem é a vítima atingida por uma barra de ferro, duas vezes seguidas, numa oficina do Rio de Janeiro. Trata-se do sogro do homem que segurava o objeto. pic.twitter.com/624D9WzkV3

— Band Jornalismo (@BandJornalismo) January 11, 2023