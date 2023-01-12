“ضربتان في الرأس توجع”.. عامل في ورشة يصيب مالكها مرّتَين بعمود حديدي (فيديو)

“ضربتان في الرأس توجع”.. مثل شعبي شهير وجد طريقه إلى الواقع في ورشة لإصلاح السيارات في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بعد أن تسبب عامل فيها بإصابة صاحبها مرتين متتاليتين برافعة حديدية.

في مشهد “مبكٍ مضحك” التقطته كاميرا المراقبة من محل لبيع إطارات السيارات وإصلاحها، ظهر صاحب الورشة وهو يتلقى الضربة تلو الأخرى داخل ورشته.

Descobrimos quem é a vítima atingida por uma barra de ferro, duas vezes seguidas, numa oficina do Rio de Janeiro. Trata-se do sogro do homem que segurava o objeto. pic.twitter.com/624D9WzkV3 — Band Jornalismo (@BandJornalismo) January 11, 2023

وقد أظهر الفيديو عاملا في الورشة وهو يحاول تثبيت غلق المحل برافعة حديدية، لتسقط على رِجل مديره الذي كان جالسا على مقعد يتصفح هاتفه.

انتفض صاحب المحل ألمًا بعد سقوط العمود الحديدي على رِجله، ورفعها ليتفقدها، وفي تلك الأثناء حمل العامل العمود وحاول تثبيته على غالق المحل، ليسقط هذه المرة على رأس صاحب الورشة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع مما جعل قناة برازيلية توفد فريقًا للورشة للتصوير مع صاحبها والعامل، الذي تبيّن أنه زوج ابنة صاحب الورشة.