ما علاقة الطهو بالغاز بربو الأطفال؟ دراسة أمريكية جديدة تثير الجدل

أثار بحث جديد يحمّل الطهي بالغاز الطبيعي المسؤولية عن حوالي 12% من حالات الربو لدى الأطفال، جدلًا بشأن المخاطر الصحية لأفران المطبخ، مع دعوات إلى تشديد القواعد ذات الصلة في الولايات المتحدة.

وقال معدّو الدراسة إن نتائج أبحاثهم أشارت إلى أن نحو 650 ألف طفل أمريكي ما كانوا ليُصابوا بالربو لو أن منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية أو تلك المُستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنةً بالتأثير الضار الذي تُحدثه الأنواع التي تعمل بالغاز.

إلا أنّ خبيرًا شارك في الدراسة، أبدى شكوكًا في شأن نتائجها، وأكد أنّ الغاز لا يزال صحيًا أكثر من الطهو باستخدام الحطب أو الفحم، اللذين تشير الأرقام التقديرية إلى أنهما يتسببان بتسجيل 3.2 ملايين حالة وفاة سنويًا جراء تلوث الهواء المنزلي بهما، وخصوصًا في البلدان النامية.

ونُشرت الدراسة الأمريكية التي عاينها متخصصون الشهر الماضي في مجلة “ذي انترناشونال جورنل أوف إنفايرنمنت ريسرتش أند بابلك هيلث”.

واستندت الدراسة إلى احتساب نسبة مخاطر الإصابة بالربو في المنازل التي تحتوي أفران طبخ بالغاز، بالإضافة إلى معلومات من تقرير يعود إلى العام 2013، ويشمل 41 دراسة سابقة.

ومع دمج الأرقام الناجمة عن العملية الحسابية ببيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة، جرى التوصل إلى أن 12.7% من حالات الربو لدى الأطفال في الولايات المتحدة سببها الطهو بأفران تعمل بالغاز.

وكانت الأرقام نفسها استُخدمت عام 2018 في بحث أظهر أن 12.3% من حالات الربو لدى الأطفال في أستراليا ناتجة من استخدام أفران الغاز.

واستند تقرير صدر، الاثنين الماضي، إلى الأرقام نفسها وتوصل إلى أنّ 12% من الإصابات بربو الأطفال في دول الاتحاد الأوربي تُعزى إلى الطهو بأفران الغاز.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ ثاني أكسيد النيتروجين الذي ينبعث عند حرق الغاز، هو “ملوّث مرتبط بصورة وثيقة بالإصابة بالربو وبأمراض أخرى تطال الجهاز التنفسي”.

وشجبت جمعية الغاز الأمريكية التي تُشكّل مجموعة ضغط، الدراسة الأمريكية، واصفة إياها بأنها “ترويج يستند إلى مجرد عملية حسابية، ولا تضيف إلى العلم أي جديد”.

ورفض مدير معهد “روكي ماونتن” والمعد الرئيس للدراسة برادي سيلز تصريح جمعية الغاز الأمريكية، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “طبعًا هي مجرد عملية حسابية، إلا أنها توفر أرقامًا لم يجر التوصل لها في السابق مطلقًا”.