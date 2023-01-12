منوعات|تايوان

اندلاع حريق على متن طائرة ركاب بعد انفجار جهاز “باور بانك” (فيديو)

إصابة مسافرين واندلاع حريق على متن طائرة ركاب بسبب "باور بانك"
12/1/2023

اندلع حريق في طائرة ركاب متوجهة إلى سنغافورة من مطار تايبيه في تايوان ما أدى لإصابة 2 من المسافرين، وإلغاء الرحلة الجوية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الثلاثاء الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي فزع الركاب إثر اندلاع الحريق نتيجة انفجار “باور بانك” (جهاز لإعادة شحن الهاتف المحمول) على متن الطائرة.

وحاولت المضيفات على الطائرة تهدئة الركاب، قبل أن تتمكن من إخماده باستخدام مطفأة الحريق.

وأفاد موقع “تشانل نيوز آسيا” بأن صاحب شاحن الهاتف “باور بانك” والراكب المجاور له، أصيبا بحروق طفيفة في أصابع أيديهما، وتلقيا المساعدة الطبية.

وأكد الموقع، أن طيّار الرحلة أخبر الركاب، بأنه سيتم تأجيل الإقلاع لبعض الوقت، إلا أنه وبعد حوالي 3 ساعات من الانتظار، أشار إلى الركّاب بالنزول، لأن السلطات التايوانية لم تسمح للطائرة بالإقلاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند