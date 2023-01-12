اندلاع حريق على متن طائرة ركاب بعد انفجار جهاز “باور بانك” (فيديو)

اندلع حريق في طائرة ركاب متوجهة إلى سنغافورة من مطار تايبيه في تايوان ما أدى لإصابة 2 من المسافرين، وإلغاء الرحلة الجوية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الثلاثاء الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي فزع الركاب إثر اندلاع الحريق نتيجة انفجار “باور بانك” (جهاز لإعادة شحن الهاتف المحمول) على متن الطائرة.

وحاولت المضيفات على الطائرة تهدئة الركاب، قبل أن تتمكن من إخماده باستخدام مطفأة الحريق.

Two passengers injured after power bank catches fire on a Scoot A320neo while taxiing to the runway for departure at Taipei Taoyuan Airport. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 11, 2023

وأفاد موقع “تشانل نيوز آسيا” بأن صاحب شاحن الهاتف “باور بانك” والراكب المجاور له، أصيبا بحروق طفيفة في أصابع أيديهما، وتلقيا المساعدة الطبية.

وأكد الموقع، أن طيّار الرحلة أخبر الركاب، بأنه سيتم تأجيل الإقلاع لبعض الوقت، إلا أنه وبعد حوالي 3 ساعات من الانتظار، أشار إلى الركّاب بالنزول، لأن السلطات التايوانية لم تسمح للطائرة بالإقلاع.